Serija brezplačnih poletnih koncertov pred Pritličjem

Matter

Na Mestnem trgu pred lokalom Pritličje v Ljubljani se bo med 22. junijem in 31. avgustom odvila tretja sezona serije koncertov na prostem poimenovane Selekcija. Na brezplačnih koncertih, ki bodo potekali ob četrtkih, se bo predstavilo šest domačih in tujih izvajalcev sodobne elektronske glasbe. Na prvem koncertu, 22. junija ob 21.00 bo nastopil kamniški trio Matter, ki je lani izdal svoj prvenec Amphibios in velja za eno najbolj vročih zasedb na domači klubski sceni.

Koncertni program tretje sezone Selekcije:

- 6. julij: Sara Renar (zagrebška kantavtorica je mojstrica zvočnih zank, s katerimi ustvarja svojevrsten indie pop, ki ne pozna meja; rdeča nit so elektronika, subtilne melodije in njen prepoznaven vokal, ki so poslušalce prepričali že na prvencu Djeca, ki je izšel leta 2013)

Xw4Bu72PMbQ

- 20. julij: Futurski (ljubljanski retro-futuristični elektro pop kvartet)

WN0C2Oqme60

- 3. avgust: II/III (glasbeni duo, ki prepleta eksperimentalno elektroniko, električno harfo, terenske posnetke in ambientalne zvoke)

- 17. avgust: Farai (londonski elektronski post punk, new wave duo zimbabvejske vokalistke Farai Bukowski Bouquet in producenta Basila Harewooda)

iR9E6IVgpME

- 31. avgust: Katja Šulc (vokalistka, ki z elektronsko podlago uglasblja poezijo)

vwWM7MNHS1Q