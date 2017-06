Zaščita beguncev je za EU pravna obveznost

Ob svetovnem dnevu beguncev pozivi k ukrepom za zaščito beguncev

Na poti v deželo človekovih pravic

© Borut Kranjc

Številne nevladne organizacije ob današnjem svetovnem dnevu beguncev pozivajo k različnim ukrepom za zaščito beguncev tako v Evropi kot v Sloveniji. ZDA ob tej priložnosti namenjajo sredstva za pomoč beguncem, otrokom in družinam, v Kopru pa bodo ob dnevu beguncev modro osvetlili znamenitosti.

Urad Rdečega križa za EU poziva EU in njene članice, naj ocenijo učinek partnerskega pristopa k pravici do azila. Kot poudarjajo, je glavni cilj lani sprejetega partnerskega okvira EU za migracije reševanje življenj, dejansko pa se je partnerstvo doslej večinoma osredotočalo na preprečevanje nezakonitih migracij z zagotavljanjem ukrepov vračanja in okrepitve nadzora na mejah.

"Zaščita beguncev je za EU pravna obveznost. Sedanja prizadevanja za vključevanje tretjih držav v upravljanje migracij ne smejo zasenčiti pravice do azila," je dejal Denis Haveaux, direktor urada Rdečega križa za EU. "EU pozivamo, naj jasno opredeli svoje strateške odnose in partnerstva s tretjimi državami glede zaščite beguncev," je dodal, kot so sporočili iz Rdečega križa.

"Zaščita beguncev je za EU pravna obveznost. Sedanja prizadevanja za vključevanje tretjih držav v upravljanje migracij ne smejo zasenčiti pravice do azila." (Denis Haveaux, direktor urada Rdečega križa za EU)

Pravno-informacijski center (PIC) nevladnih organizacij je opozoril, da so za zaščito beguncev odgovorne tako države kot posamezniki. Ob tem so kritični do članic EU, ki zapirajo svoje meje in beguncem onemogočajo varne ter zakonite poti do mednarodne zaščite. "Države s tem zanikajo svoje mednarodne obveznosti za zaščito beguncev," poudarjajo.

V Sloveniji pa je po oceni PIC trenutno najpomembneje, da begunskim in migrantskim otrokom zagotovimo primerno nastanitev in oskrbo ter takšen občutek varnosti in sprejetosti, da se ne bodo podajali na nevarne nezakonite poti po Evropi, so zapisali v sporočilu za javnost.

Civilnodružbene organizacije in raziskovalni centri iz 15 držav Evropske unije, ki so vključene v projekt NIEM, med njimi Mirovni inštitut iz Slovenije, pa so ob mednarodnem dnevu beguncev poudarile potrebo po še močnejši vlogi evropske skupnosti pri omogočanju vstopa beguncem v novo življenje v Evropi. Obenem pa so sporočile, da je vključevanje naloga za vse nas.

Justyna Seges Frelak, vodja programa za migracijsko politiko pri poljskem Inštitutu za javne zadeve, ki koordinira projekt NIEM, je opozorila, da je pridobitev azila v ciljni državi šele začetek poti do dostojanstvenega življenja beguncev. Slediti ji morajo ukrepi, ki naslovijo potrebe in beguncem pomagajo pridobiti znanja za neodvisno življenje v EU.

Zato so v okviru projekta NIEM danes začeli kampanjo na družbenih omrežjih pod nazivom #AllInForIntegration, katere namen je opozoriti na potrebo po učinkovitejši integracijski politiki, ki bo bolje naslovila potrebe beguncev na področju vključevanja v družbo. Raziskovalci in podporniki, vključeni v kampanjo, objavljajo svoje fotografije z napisom #AllInForIntegration.

Direktorica Mirovnega inštituta Neža Kogovšek Šalamon pa je izpostavila, da v Sloveniji ni celovite integracijske politike. "Potrebujemo strateški dokument z akcijskim načrtom, ki bo vključeval vsa bistvena področja in povezoval vse relevantne deležnike," je opozorila.

"Potrebujemo strateški dokument z akcijskim načrtom, ki bo vključeval vsa bistvena področja in povezoval vse relevantne deležnike." (Neža Kogovšek Šalamon, direktorica Mirovnega inštituta)

Ameriško zunanje ministrstvo bo v okviru sklada za begunce Julia Taft namenilo 25.000 dolarjev za vzpostavitev in razvoj centra za pomoč beguncem, otrokom in družinam - prosilcem za azil ter ženskam, žrtvam nasilja. Center, ki naj bi zaživel v prihodnjih desetih mesecih, bo nudil varno zavetje beguncem in prosilcem za azil, njihovim družinam in otrokom in s svojimi dejavnostmi poskušal pripomoči k njihovi integraciji v družbo. Projekt bo izvajala Slovenska filantropija, so še sporočili z ameriškega veleposlaništva v Sloveniji.

V Kopru bodo nocoj ob dnevu beguncev modro osvetljene nekatere mestne znamenitosti, in sicer koprski Zvonik, Bastion in Ukmarjev trg.