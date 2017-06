Mladinin oder na Festivalu Lent

Oder bo tudi letos gostoval v Jazz Klubu Satchmo, kjer bodo nastopili izvajalci iz Slovenije, Francije, Srbije, Madžarske in Hrvaške.

Bonnie Li

Na obrežju reke Drave bo med 23. junijem in 1. julijem potekal 25. Festival Lent, ki velja za največji slovenski festival na prostem. V okviru festivala se odvija več festivalskih sklopov, ki bodo tudi letos ponudili žanrsko pisano paleto prireditev. Eno od prizorišč je že trinajsto leto zapored tudi Mladinin oder - prizorišče vzhajajočih zvezd v Jazz klubu Satchmo, namenjen mladim glasbenikom in skupinam, ki šele začenjajo svojo pot. Vsako leto pridobiva na svoji prepoznavnosti tudi v mednarodnem prostoru, o čemer pričajo tudi prijave na razpis, ki so letos prispele z vseh koncev Evrope in celo iz Mehike. Čeprav gre za enega najmanjših, ostaja eden najpomembnejših členov Festivala Lent, saj daje priložnost glasbenikom in skupinam, da se predstavijo pred širšo festivalsko publiko.

Neukročena elektronika treh udarnih duetov bo stresla Satchmo na uvodni večer festivala 23. junija. Predstavila se bosta dva popolnoma sveža, mariborska, elektronsko-glasbena projekta BLVKLIST in Klaunz, za vrhunec večera pa bosta poskrbela vedno aktualna N'toko in Plankton, združena v dvojcu BeatMyth.

rMvS4QAWQ6c

Prva koncertna sobota (24. junija) prinaša tri zanimive skupine: Dubzillo, srbsko Killo Killo Bando in 3D Prasce, ki spretno krmarijo med različnimi žanri, kot so dub, reggae, ska, alternativni rock, psihedelija, jazz, funk.

BxqqFH2jYnU

Zaključek prvega vikenda nam bosta v nedeljo, 25. junija pripravila hrvaški multitalent Miki Solus (raper/šansonjer/jazzer, ki je s svojim triom patentiral fuzijo rapa in akustičnega punka na cajonu, klavirju in basu) in devetčlanski elektro-akustični ansambel Generator, ki iz novomeškega Sokolca prinaša vesoljsko fuzijo neslutenih razsežnosti.

Kues-06fphY

V ponedeljek, 26. junija se bo na festivalu predstavila ena najbolj vročih slovenskih elektronskih underground založb Sezam (DJ-ji in producenti: Softskinson, Krilc, Dacho in Levanael), kot kontrapunkt njihovi prefinjeni surovosti pa nas bo na kozmično potovanje popeljala madžarska downtempo zasedba Belau.

cadZIFHcfnA

Torek, 27. junija bo v znamenju rocka, ki prinaša trdo, glasno in vnetljivo snov iz ljubljanskega podzemlja pod imenom Ambra, energično rockersko pokalico Spotless Minds ter zmagovalce natečaja ŠOUrock 2017 Blue Town's Radio, ki nas bodo na inovativen in svež način popeljali nazaj v čas psihedeličnega rocka.

BjeUZhfKDzQ

Prava glasbena poslastica nas čaka v sredo, 28. junija, ko se bosta predstavili francoski dark trip hop kreaturi Bonnie Li in domači elektronski mojster Aeuum.

w1UXdOHo0mI

Četrtek, 29. junija bo v znamenju psihedeličnih melodij, vesoljskih rifov in zasanjanih napevov, za katere bodo poskrbele hrvaška ženska zasedba Žen ter domači Haiku Garden in Persons from Porlock.

fsOKbQy_U5M

Drugi petek, 30. junija bo tradicionalno soustvarjala oddaja za elektronsko glasbo RH 202 na Valu 202, ki bo večer tudi v živo prenašal. Predstavili se bodo odlični slovenski DJ-ji: Teodor G, Decadenzza, Tim Urbanya, GamuT/GMT.

K7sEXgKtAm4

Festival se bo zaključil 1. julija, ko bosta svoj novi album predstavila člana domačega Tekochee Kruja: Mito v navezi z enim največjih talentov slovenske hip hop produkcije Fireflyjem in eden najbolj vročih producentov slovenskega elektronskega undegrounda Šuljo. Primorski pridih zaključku bo dodal njegov partner pri projektu Bags Blaž, ki bo postregel s svežim setom dihjemajoče elektronske (dis)harmonije, piko na i pa bo postavil težkokategorni dvojec ljubljanske underground scene Freeverse & DVS.