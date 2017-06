Samovozečih avtomobilov na cestah ne bo pred letom 2040

Preden bodo po cestah lahko začeli voziti računalniško vodeni samovozeči avtomobili, bo treba najti tehnološke rešitve za tako »zmeden« sistem, kot je cestni promet

Primer avtomobila, ki lahko preklopi na avtopilot

© Volvo / WikiCommons

Računalniško vodeni samovozeči avtomobili pred letom 2040 ne bodo prišli na trg, v novi študiji navajajo izvedenci Deutsche bank. Do takrat bo treba najti tehnološke rešitve za avtomatizacijo tako »zmedenega« sistema, kot je cestni promet, po poročanju ARD pravi analitik Eric Heymann. To pomeni, da je treba s simulacijami preigrati še preveč različnih razmer v prometu, da bi računalniško vodene samovozeče avtomobile lahko že jutri postavili na ceste.

Vozila, ki niso digitalizirana ali so samo nam pol digitalizirana, bodo še dolgo na cestah, realno je pričakovati, da bo prehodno obdobje za njihov popolni umik trajal več desetletij. Po mnenju analitikov Deutsche bank se bodo proizvajalci avtomobilov v tehnološki tekmi z ameriškimi tehnološkimi velikani, kot sta Google in Apple, dobro odrezali. Na to računajo na podlagi njihove prilagodljivosti, pa tudi visokih ovir, ki jih morajo premagati novinci, ki stopajo na trg za proizvodnjo avtomobilov. Priložnosti za tehnološke velikane, ko govorimo o digitalizaciji avtomobilov, analitiki Deutsche bank vidijo predvsem v podatkih o avtomobilih.

V primerjavi z avtomobili na baterijski pogon digitalizacija avtomobilov ne bo bistveno podražila, zato ne bodo potrebne državne subvencije, navaja spletni Spiegel. Eric Heymann razlaga, da bo mogoče nove sisteme vgrajevati v nove modele avtomobilov. Pričakuje pa, da se bo v prihodnje močno povečala ponudba alternativnih storitev, ki so povezane z mobilnostjo. Pomembno področje, kjer vidi možnosti za rast, je delitev avtomobilov, saj bo predvidoma v prihodnjih 10 do 15 letih predstavljal okroglih 5 odstotkov motoriziranega prometa. Ta delež ni visok, lahko pa hitro zagotovi promet več kot deset milijard dolarjev.

Digitalizacije na področju prometa ni več mogoče ustaviti. Družba Robert Bosch, ki je pomemben dobavitelj avtomobilske industrije, po letu 2018 v Dresdnu recimo načrtuje gradnjo nove tovarne polprevodnikov, v katero namerava vložiti okroglo 1 milijardo evrov. Skupaj z državno pomočjo se vrednost te naložbe lahko poveča na do 1,3 milijarde evrov. To bo največja posamična naložba družbe Robert Bosch v 130 letih, odkar obstaja. Pomemben dobavitelj avtomobilski industriji so tudi podjetja v Sloveniji, ki bodo nedvomno morala slediti razvoju, ki ga zahteva digitalizacija in razvoj računalniško vodenih samovozečih avtomobilov.