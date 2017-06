REJVikend

Paul van Dyk

V Ambasado Gavioli prihaja Paul van Dyk, pionir berlinske scene in ena največjih ikon plesne elektronike, družbo pa mu bosta delala Haim Lev & Guy Malka alias Outsiders iz Izraela, ki sodita med najbolj prodorne predstavnike sodobne psihadelije. Za domačo podporo bodo poskrbeli Calixta, Electrode, Reaky in Ambiental Performances. V K4 bo zaključek prve sezone večerov SOLVD, na katerem bo nastopil Sakro, predstavnik novega vala mehiškega house podmladka.

Petek, 23. junij

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Shu Shu)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Confessions (Mad Funker, Suano, Wookie Woo, DeCay)

(22.00): Velenjsko jezero: Overlake #3 (Marikie/Nor, Marc Grabber/Hr, Brlee/Slo, LinBer Lynx/Hr, DJ PipiLeto, ALEs, Dario)

(22.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: Dimensions Festival 2017 Ljubljana Launch Party (Borut Cvajner, Veztax, Marta, Roli)

(23.00): K4 Ljubljana: Dirty Sprite: Trillity x Young Sanci (Young Sanci floor: Pinki Paciotti, Mili Khumara, Papi Promaja. Trillity floor: Bor$aleano, Cookie, Shao)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Marino)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Glanz Tanz (Pie-Rat, Forged b2b Trouw, Tjazomazo, Feindler)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Everything Goes (Rope, Jerry, Sunneh, Fogy, Freeverse)

Sobota, 24. junij

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Chibba, Jean G)

(17.00): Centralna postaja Ljubljana: Elovetric (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD x Sakro (Summer Opening) (Arena: Sakro/Meh, Alex Ranerro, Evident. Bar: Uno Taman)

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: Fetch The Vibe (Main room: Paul van Dyk, Reaky, Ambiental Performances. Privee room: Outsiders, Calixta, Electrode)

Nedelja, 25. junij

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Indianx, Zweis)