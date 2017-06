Hrvaški taksisti proti Uberju

V Zagrebu je okoli 1000 taksistov s protestom izrazilo nezadovoljstvo nad poslovanjem Uberja na Hrvaškem.

Uber na Hrvaškem posluje že približno dve leti, kljub temu da je tudi hrvaški resorni minister Oleg Butković lani povedal, da storitve na Hrvaškem ponuja ilegalno.

© Flickr

Zagrebški taksisti so z pomočjo kolegov iz nekaterih drugih hrvaških mest v jutranji konici ovirali promet na eni najbolj prometnih zagrebških ulic. Protestniki so avtomobile parkirali na dveh izmed štirih voznih pasov Ulice grada Vukovarja, promet so ovirali na približno dveh kilometrih ceste, kar je upočasnilo promet.

Predstavniki taksistov so stopili tudi pred novinarje in pojasnili, da s protestom izražajo nezadovoljstvo nad poslovanjem Uberja na Hrvaškem. Ameriški ponudnik platforme za prevoze na Hrvaškem posluje že približno dve leti, kljub temu da je tudi hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković lani povedal, da storitve na Hrvaškem ponuja ilegalno. Uber po mnenju taksistov ne more delovati v državi, dokler ne bo spoštoval tamkajšnje zakonodaje. Iz tega izhaja tudi to, da je Uber nelojalna konkurenca, saj vozniki, ki opravljajo prevoze z uporabo te platforme, ne izpostavljajo računov za svoje storitve in tako »delajo na črno«.

Hrvaški taksisti, ki uživajo podporo hrvaške obrtno-podjetniške zbornice, od pristojnih institucij zahtevajo prepoved aplikacije, vse dokler Uberjevi vozniki ne bodo izpolnili vseh pogojev za opravljanje storitev javnega prevoza potnikov, kot jih imajo ostali prijavljeni taksi prevozniki na Hrvaškem.

Pristojne inšpekcije sicer redno kaznujejo Uberjeve voznike zaradi različnih prekrškov, ki izhajajo iz neurejenega statusa na trgu. Ne glede na vse pa ameriško podjetje uspešno širi svoje poslovanje v sosednji državi, posebej ob obali. Za naslednji teden so napovedali začetek delovanja aplikacije za morski prevoz UberBoat, kar bo tudi svetovna premiera njihove nove aplikacije. Na Hrvaškem naj bi do jeseni pripravili zakonske spremembe z namenom, da bi dodatno liberalizirali trg javnega cestnega prevoza.

Uber sicer doživlja pretrese v svoji vodstveni strukturi. Danes je namreč odstopil ustanovitelj in glavni izvršni direktor podjetja Travis Kalanick. Njegov odstop je zahtevalo pet glavnih investitorjev v podjetju, bo pa Kalanick vseeno ostal v upravnem odboru podjetja. Odstop naj bi bil rezultat številnih kritik, pod plazom katerih se je v zadnjih nekaj mesecih znašlo podjetje. Ogromno je bilo pritožb o spolnem nadlegovanju zaposlenih, podjetju pa grozi tudi zvezna preiskava zaradi uporabe lažne različice aplikacije za prevoze, s katero naj bi zavedli preiskave o morebitnih kršitvah lokalnih zakonodaj.

