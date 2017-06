Cenzura razstave o Kurdih v Siriji

Predčasno zaprtje razstave zaradi intervencije Veleposlaništva Republike Turčije v Sloveniji

Kurdske YPG borke, YPJ. Dodano na splet 6. oktobra 2014. FLICKR: Kurdishstruggle, YPG Album, Creative Commons (CC BY 2.0). Dostopno na: https://www.flickr.com/photos/kurdishstruggle/albums/.

V petek, 12. maja 2017 so v mariborski Galeriji EPEKA po le tednu dni od odprtja, predčasno zaprli razstavo fotografij z naslovom Vojna in WWW: Kurdi v Siriji in spletna omrežja, ki naj bi bila sicer na ogled do 9. junija. Do zaprtja razstave je prišlo po intervenciji Veleposlaništva Republike Turčije v Sloveniji pri vodstvu EPEKA, ki se je intervenciji in obtožbam, da gre pri razstavi za promocijo prepovedanih terorističnih skupin, uklonilo, ne da bi preverilo resničnost in pomen teh navedb ter brez posvetovanja z avtorji razstave. "Predčasno zaprtje razstave predstavlja nedopustno cenzuro in odkrit pritisk nedemokratičnega, avtoritarnega režima na svobodo izražanja in umetniškega ustvarjanja, zato so se avtorji razstave Jan Babnik, Uroš Abram in Iza Pevec odločili, da v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova od 27. junija dalje predstavijo izbrano spletno in časopisno dokumentacijo o tej cenzuri.

Vodstvo EPEKA avtorjev in koproducenta razstave zavoda Membrana tudi ni pravočasno in neposredno obvestilo o predčasnem zaprtju razstave niti o razlogih zanjo. Zavod Membrana kot koproducent razstave in avtorji razstave ostro obsojajo intervencijo Veleposlaništva Republike Turčije v avtonomijo delovanja neodvisne nevladne organizacije v Sloveniji. Prav tako ostro obsojajo odločitev vodstva EPEKA, da podleže pritiskom veleposlaništva Turčije in razstavo predčasno zapre, odločitev pa vidijo kot nedopustno in neodgovorno.

Vojna in WWW je projekt spletnih reprezentacij vojne, natančneje o trenutni vojni v Siriji ter kurdskih frakcijah, vpetih v boje. Pri iskanju gradiva so ustvarjalci razstave uporabljali predvsem iskalne besede Rojava, YPG, YPJ in PYD – besede, ki označujejo kurdsko območje ter kratice največjih kurdskih političnih in vojaških frakcij v Siriji. Projekt je nastal kot dosežek prepuščanja spletnemu povezovanju, navezovanju, prepletanju in spletanju informacij. Razstava je večinoma omejena na gradivo, ki je nastalo s strani predstavnikov kurdskih frakcij v Siriji, objavljeno na družbenih omrežjih in na uradnih spletnih straneh.

