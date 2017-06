Jarmuschev poklon skupini The Stooges

Ameriška skupina, ki se je proslavila s prvinskim, surovim rock'n'rollom, energičnimi nastopi in kontroverznim frontmanom Iggyjem Popom.

Na Kinodvorišču v atriju Slovenskih železnic bo od 27. junija dalje na ogled glasbeni dokumentarec Gimme Danger, v katerem se režiser Jim Jarmusch pokloni eni najbolj vplivnih rock skupin vseh časov, The Stooges z Iggyjem Popom na čelu, ki je leta 2008 nastopila tudi v ljubljanski Hali Tivoli. Eksplozivni in vedno duhoviti motor skupine, legendarni Iggy Pop, nas v filmu skupaj s kolegi popelje po poteh in stranpoteh skupine, ki je zasejala seme punka in alternativnega rocka, Iggyjev dolgoletni prijatelj in sopotnik Jim Jarmusch pa njihovo pripoved podpre z zabavno mešanico različnega avdiovizualnega gradiva.

Začetki skupine The Stoogies segajo v leto 1968. Pevec in frontman Iggy Pop je tedaj še razmišljal, da bi se pridružil skupini The Doors, a je ta po smrti Jima Morrisona prenehala delovati. Le redki glasbeniki v zgodovini rock glasbe so imeli in še imajo tako močen vpliv na celotno popularno kulturo 20. stoletja, pesmi iz zakladnice “botra punka” in The Stooges pa so igrali ali še vedno igrajo Nirvana, Slayer, Guns’n’Roses, Tom Jones, R.E.M ...

"V zgodovini rock'n'rolla ni skupine, ki bi se lahko merila s kombinacijo težkega prvinskega trušča, našpičene psihedelije, blues-a-billyjevskega žaganja, jedrnatih, jeznih besedil skupine The Stooges in frontmana v podobi renčečega, našopirjenega leoparda, ki mu nekako uspe utelesiti Vaclava Nižinskega, Brucea Leeja, Harpa Marxa in Arthurja Rimbauda. The Stooges niso imeli nobenega pravega predhodnika, navdihnili pa so celo armado naslednikov. Gimme Danger je bolj 'esej' kot dokument. Je naše ljubezensko pismo morda najboljši skupini v zgodovini rocka, ki predstavi njihovo zgodbo, njihove vire navdiha in njihov vpliv, vključno z nekaterimi še nikoli prej videnimi posnetki in fotografijami. Kot Stoogesi in njihova glasba je tudi Gimme Danger nekoliko divji, razpuščen, čustven, zabaven, prvinski in prefinjen na najbolj robat način. Naj živijo The Stooges!", je zapisal Jarmusch.

Skupina The Stooges je nastala v Michiganu, proslavila pa se je s prvinskim, surovim rock'n'rollom, energičnimi nastopi in kontroverznim frontmanom Iggyjem Popom. Po izdaji albumov The Stooges (1969) in Fun House (1970) je skupina za kratek čas razpadla, leta 1973 pa je v prenovljeni zasedbi izdala album Raw Power. Leto kasneje so se člani ponovno razšli, se še enkrat združili leta 2003 in koncertirali do leta 2016, ko sta bila živa le še dva člana originalne zasedbe. The Stooges veljajo za protopunkovsko skupino, ki je imela izjemen vpliv na razvoj različnih "trših" rock žanrov, kot so punk, alternativni rock in heavy metal. Jim Jarmusch in Iggy Pop sta sodelovala že v dveh igranih filmih, in sicer v Mrtvecu ter Kavi in cigaretah.

Jim Jarmusch velja za enega vodilnih ameriških neodvisnih režiserjev. Do tega statusa je prišel v osemdesetih letih z vrsto poceni, večinoma črno-belih, minimalističnih tragikomedij (Bolj čudno od raja, 1984, Pod udarom zakona, 1986), ki so jih zaznamovali režiserjev nenavaden smisel za humor, specifičen občutek za filmski ritem in nezgrešljivo vzdušje melanholije. Omenjene prvine je v devetdesetih združil s poigravanjem z žanrskimi obrazci, od eksistencialističnega filma ceste (Noč na zemlji, 1991, Zlomljeni cvetovi, 2005) do samurajske kriminalke (Ghost Dog, 1999, Meje razuma, 2009), ter med drugim ustvaril enega najboljših ameriških filmov desetletja, ironični pogled na zgodovino Divjega zahoda s pomenljivim naslovom Mrtvec (1995). V Kinodvoru smo si poleg Zlomljenih cvetov in Mej razuma lahko ogledali tudi njegov film Kava in cigarete (2003), nedavno pa še Večna ljubimca (2013), vampirsko ljubezensko zgodbo s Tomom Hiddlestonom in Tildo Swinton. Poleg Patersona (2016), tihe filmske pesmi o iskanju lepote v najbolj neznatnih trenutkih vsakdanjega življenja, je bil na zadnjem festivalu v Cannesu prikazan tudi dokumentarec Gimme Danger. Jarmusch je tudi sicer znan po sodelovanju s številnimi glasbeniki; v njegovih filmih so poleg Iggyja Popa nastopili (in običajno tudi prispevali glasbo) John Lurie, Tom Waits, Screamin' Jay Hawkins, Neil Young, Robert Diggs (RZA) in drugi.

