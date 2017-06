Kaj današnje spremembe na hrvaški meji pomenijo za voznike?

Hrvaška je danes začela uporabljati schengenski informacijski sistem, kar naj sicer ne bi imelo večjega vpliva na pretočnost prometa na mejhnih prehodih

Gruškovje pred tedni.

© Večer

Hrvaška je danes začela uporabljati schengenski informacijski sistem. S tem bosta Slovenija in Hrvaška lahko izvajali izmenično ciljno usmerjeno mejno kontrolo pri državljanih EU tako, da bo Slovenija kontrolirala osebe na vstopu v Slovenijo, Hrvaška pa osebe na vstopu v Hrvaško.

Kot so sporočili iz tiskovne službe Evropske komisije, bo Hrvaška danes dobila dostop do sistema. Potrdili so še, da se bosta lahko Hrvaška in Slovenija dogovorili o tem, da se državljane članic EU na njuni meji preveri le enkrat, namesto dvakrat, kot je bila do sedaj praksa.

Hrvaški premier Andrej Plenković se bo ob tej priložnosti ob 10. uri udeležil predstavitve sistema na policijski postaji mejnega prehoda Bregana. Kot so sporočili iz hrvaške vlade, pomeni pridružitev sistemu pomemben korak k izpolnitvi kriterijev za vstop v schengensko območje.

V času počitnic je znova pričakovati gnečo na cestah proti morju in predvsem na mejnih prehodih s Hrvaško.

V Zagrebu sicer menijo, da uvajanje schengenskega informacijskega sistema ne bo imelo večjega vpliva na pretočnost prometa potnikov in vozil na mejnih prehodih.

V času počitnic je namreč znova pričakovati gnečo na cestah proti morju in predvsem na mejnih prehodih s Hrvaško. Slovenska policija je sicer obvestila Evropsko komisijo o možnem odstopu od sistematičnega nadzora na mejah do 30. septembra in določila mejne prehode, kjer se ob izpolnjevanju kriterijev lahko izvaja taka mejna kontrola.

Hrvaška je sicer v ponedeljek v okviru dogovora med državama na mejnem prehodu Bregana na Hrvaškem začela ločen nadzor potnikov pri prestopu meje. Doslej so namreč slovenski in hrvaški nadzorniki meje stali drug ob drugem na slovenskem Obrežju. Po mnenju Zagreba bo to prispevalo k večji varnosti in pretočnosti prometa. Dogovor naj bi predvidoma veljal do 1. oktobra.

