Idejni vodja Live Aida Bob Geldof nocoj na mariborskem Lentu

Glasbenik, ki je sicer bolj prepoznaven na področju dobrodelnosti, aktivizma in politike, bo prvič nastopil v Sloveniji

Bob Geldof

© Zero 2010 / Flickr

Mariborski Festival Lent bo danes s koncertom legendarnega irskega glasbenika ter aktivista Boba Geldofa na osrednjem prizorišču na Trgu Leona Štuklja doživel enega od letošnjih vrhuncev. Geldof se v Sloveniji mudi že od nedelje. Projekt, za katerega je zaslužen, je zagotovo eden od vidnejših dobrodelnih dogodkov 20. stoletja. Gre za Band Aid, ki je združil številna znana glasbena imena, da so posnela skladbo Do They Know It's Christmas, ki je nato prerasla v megalomanski koncertni spektakel Live Aid, na katerem so na obeh straneh Atlantika (v Londonu in Filadelfiji) zbirali denar za lačne v Etiopiji. Po ocenah organizatorjev naj bi se takrat nabralo več kot 150 milijonov funtov, koncerta pa so prenašali v 150 državah po svetu z rekordno gledanostjo več kot 1,9 milijarde ljudi.

Projekt je obudil tudi kasneje, ko je organiziral koncert Live 8, ki se je zavzemal za odpis dolgov državam tretjega sveta, predvsem afriškim. Deset koncertov se je julija leta 2005 zvrstilo tik pred srečanjem vrha G8. Potekali so v Londonu, Parizu, Berlinz, Rimu, Filadelfiji, Barrieju, Čibu, Johannesburgu, Moskvi, Cornwallu and Edinburghu. V britanski prestolnici so posebej za to priložnost prvič po letu 1981 z originalnim članom Rogerjem Watersom nastopili celo Pink Floyd.

Geldof je tako bolj prepoznaven kot organizator, dobrodelnež, aktivist in politik (pred leti je sodeloval tudi v delovni skupini v vladi Davida Camerona), a tudi njegova glasbena kariera, ki nemalokrat igra drugo violino, ni zanemarljiva. Njegov najprepoznavnejši radijski hit ostaja I Don't Like Mondays, ki mu lahko prisluhnete na spodnji povezavi. Najbrž ga poznate, a morda niste vedeli, da ga prepeva prav Bob Geldof, ki je bil med drugim tudi prvi glasbenik na seznamu predlogov za Nobelovo nagrado za mir.

VMx9BU9BOps