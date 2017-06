Nemci bodo jutri najbrž uzakonili istospolne poroke

Kanclerka Angela Merkel je bila tri mesece pred parlamentarnimi volitvami prisiljena v spremembo stališča

© Dennis Bratland / WikiCommons

Nemški parlament bo predvidoma jutri, v petek, glasoval o uzakonitvi porok za istospolne pare oziroma tako imenovanega zakona o poroki za vse. Kanclerka Angela Merkel je v tem tednu sporočila, da bodo poslanci njene krščansko demokratske stranke (CDU), ki je istospolnim porokam do zdaj nasprotovala, lahko glasovali po svoji vesti.

Nemčija je po poročanju Guardiana zdaj še ena od redkih zahodnih držav, kjer istospolne poroke niso dovoljene. Istospolna partnerstva so dovoljena od leta 2001, CDU pa je do zdaj zavračala pozive za uzakonitev istospolnih porok.

Angela Merkel je to stališče spremenila tri mesece pred parlamentarnimi volitvami in s tem nakazala, da je po volitvah pripravljena sestaviti koalicijo z najširšim izborom strank. Socialni demokrat, s katerimi je CDU od leta 2013 v veliki koaliciji, zeleni in liberalci so Merklovi že dali vedeti, da bo uzakonitev istospolnih porok zahteva, od katere v koalicijskih pogajanjih ne bodo odstopili.

Pred volitvami leta 2013 je Merklova še trdila, da ima »težave« s tem, da bi istospolnim parom omogočila posvojitev otrok, čeprav je to stališče lahko videti zastarelo. V tem tednu pa je pojasnila, da je svoje stališče spremenila potem, ko je obiskala par lezbijk, ki skrbi za osem rejniških otrok. Dejala je, da na podlagi te izkušnje ne more več nasprotovati uzakonitvi istospolnim porokam zaradi skrbi za zdravje in blaginjo otrok.

Tudi komentator spletnega Spiegla razlaga, da po napovedi možnih koalicijskih partneric, da bodo vztrajale pri uzakonitvi istospolnih porok, Merklovi ni preostalo nič drugega, kot da spremeni stališče. Z nekom bo morala oblikovati koalicijo, če bo 24. novembra na parlamentarnih volitvah zmagala. Hkrati je še tekmici SPD odvzela pomembno temo za razprave v predvolilni kampanji.

Bloomberg poroča, da ankete že dolgo kažejo, da velika večina Nemcev podpira uzakonitev istospolnih porok.