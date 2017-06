REJVikend

КУКЛА

V K4 bosta v okviru Festivala urbane kulture gostovala Ø [phase], londonski producent, čigar stil obsega vse od surovega minimalnega tehna pa do materiala s prizvokom Detroita, najbolj poznan pa je po svojem delu za Token Records ter nizozemski DJ in producent Tom Trago. V soboto Gala hala odpira julijski letni vrt. Nastopila bo Кукла, samooklicana slovanska gangsta gejša, ki spretno vijuga med klišeji in alternativo. Nežni pop, pospremljen z mitraljezi, narodna noša z močnimi ličili in minimalistična besedila, ki lahko delujejo tudi kot ogledalo časa, v katerem živimo.

Petek, 30. junij

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Levanael)

4VL6PJtHmng

(21.00): Moment Bar Ljubljana: Summer Moments (Boltzmann, Joseph G, Silvio de Candia, Mindwalk, Matt Cubero...)

(23.00): K4 Ljubljana: Festival urbane kulture (Arena: Ø [Phase], Damir Hoffman, Christian Kroupa/Alleged Witches. Bar: Mayell, Limc, Herzog)

GRTpCrTiN8g

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Roli, Riki G (DJ set)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Naj)

(23.00): F Club Ljubljana: 12Hours Closing Season (Gumja, Angel Anx, Rydel, Ranchie, Junior Bench, Matt Cubero, Benshee, Ijan, Wide Dimension, Zanne Madness)

uNPu-_0Wa8w

(23.00): TrainStation SubArt Kranj: Fršlus vol. 3 (Numarex, Veztax, Rabak, Prio, Lilson)

ejXy5cR7szg

Sobota, 1. julij

(15.00): Trnovska plaža Ljubljana: Synthetic Series: Grill (Stanny Abram, Alex Long, Crocy, Ian Green, Higashi)

PdXI3M4Nlp8

(15.00): Ivančna Gorica: Woodland Festival (Vanillaz, Kosta Radman, Secret Disco, Devious, Ranchie, Luxia...)

7kgMrQ3daxA

(21.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Otvoritev julijskega letnega vrta (КУКЛА + Levanael, Vuka, Elovetric)

mOIx81N4BcM

(22.30): Magda Ljubljana: Magda Selectors (Rex, Vuka, Disco Durum)

(23.00): K4 Ljubljana: Festival urbane kulture (Arena: Tom Trago/Niz, Splinterhouse. Bar: Ian F., Simm, Volk)

VGTMXHPiK70

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Festival urbane kulture (Ichisan)

X-gt6OcJPeE