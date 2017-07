Večina Evropejcev podpira pravično razporeditev prosilcev za azil

V letu 2016 so prosilci največ prošenj za mednarodno zaščito vložili v Nemčiji, Italiji in Franciji

V podporo prosilcem za azil lani na Prešernovem trgu v Ljubljani

© Luka Dakskobler

Večina Evropejcev podpira pravično razporeditev prosilcev za mednarodno zaščito oziroma azil na podlagi zmogljivosti držav, je pokazala študija raziskovalcev iz ZDA, Velike Britanije in Švice. Podatke so zbrali prek spletne ankete, na katero je odgovorilo 18 tisoč državljanov iz 15 držav med katerimi ni Slovenije. Ta študija po poročanju Guardiana tudi kaže, da je podpora državljanov za razporeditev prosilcev na podlagi zmogljivosti držav zelo odvisno od števila prosilcev, ki bi jih posamezna država morala sprejeti, če bi bil sistem uveljavljen.

Na splošno je 72 odstotkov vprašanih podprlo proporcionalno razdelitev prosilcev za azil, ko so jim raziskovalci povedali, koliko naj bi jih po tem sistemu sprejela njihova država, se je podpora znižala na 58 odstotkov. Raziskovalci pravijo, da so rezultati ankete dodaten argument za tiste, ki zahtevajo spremembo obstoječih pravil EU, po katerih morajo prosilci za mednarodno zaščito zaprositi v ti9sti članici EU, v katero najprej pridejo.

Po podatkih evropskega parlamenta so prosilci v letu 2016 daleč največ prošenj za mednarodno zaščito (745.155) vložili v Nemčiji. Na drugem mestu je s 122.960 prošnjami Italija in na tretjem mestu s 84.270 prošnjami Francija. Medtem ko se je število prošenj za azil v letu 2016 glede na 2015 v EU zmanjšalo z 1,3 na 1,2 milijona, se je v Nemčiji povečalo s 476 tisoč na 745 tisoč. V Sloveniji je lani prošnjo za azil vložilo 1310 prosilcev, v letu 2015 pa 275.

Poslanci evropskega parlamenta so maja pozvali države članice, da morajo izpolniti svoje obveznosti in sprejeti prosilce za azil iz Grčije in Italije, pri čemer imajo prednost mladoletniki brez spremstva. Spomnili so, da dogovor med državami članicami predvideva razselitev 160 tisoč prosilcev za azil iz Italije in Grčije v preostale članice EU do septembra letos, vendar je bilo doslej preseljenih le 18.770 oseb. Številne države uporabljajo zelo omejevalne in diskriminatorne pogoje, tako da na primer sprejemajo samo matere samohranilke ali izključujejo prosilce iz določenih držav, kot je Eritreja, ter izvajajo zelo obsežna varnostna preverjanja, so opozorili poslanci evropskega parlamenta.

Po njihovih podatkih zdaj le Malta in Finska izpolnjujeta svoje obveznosti v skladu z načrtom. Bolgarija, Hrvaška in Slovaška so prevzele zelo majhno število prosilcev, Madžarska in Poljska pa še vedno nočeta sodelovati v sistemu. Slovenija je izpolnila približno tretjino svojih obveznosti.

Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce je v Grčiji še vedno okoli 50 tisoč prosilcev za azil, v Italijo pa jih je samo leta 2016 prišlo več kot 180 tisoč.