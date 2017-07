Kino pod zvezdnatim nebom

Izbor najodmevnejših filmov pretekle sezone in pet filmskih delikates

Odiseja

Na dvorišču Ljubljanskega gradu bo od 5. do 29. julija potekal Film pod zvezdami, ki ga pripravljata Kinodvor in Ljubljanski grad. V najbolj zvezdnatem kinu v mestu bo na ogled izbor najbolj odmevnih filmov pretekle kinematografske sezone (Manchester by the Sea, Dežela la la, Toni Erdmann, Nočne ptice, Mesečina), poleg tega pa še pet premier oziroma predpremier, med njimi vojna drama o zgodovinski Operaciji Dinamo Dunkirk: Boj do zadnjega moža v režiji Christopherja Nolana in Lady Macbeth, drzen in svež filmski prvenec uveljavljenega gledališkega režiserja Williama Oldroyda,

Letošnji Film pod zvezdami bo, 5. julija ob 21.30 odprl film Rdeča želva, presunljiva, poetična animirana alegorija o večnem kroženju življenja, človekovi povezanosti z naravo ter globokih vezeh družine in ljubezni. Celovečerni animirani film je v edinstvenem minimalističnem slogu režiserja, animatorja in ilustratorja Michaëla Dudoka de Wita nastal v produkciji slovitega japonskega studia Ghibli. Pred filmom Rdeča želva bodo predvajali kratki film Nočna ptica, režiserke in animatorke Špele Čadež, letošnje Župančičeve nagrajenke za dveletno ustvarjanje, ki je na zagrebškem festivalu animiranega filma Animafest prejela glavno nagrado.

w0kI72ovDuA

V petek, 7. julija bo predpremiera filma Odiseja, epska oda znanstveni radovednosti in filmski dokumentaristiki, s katero boste prekrižarili oceane in polovico stoletja v življenju oceanografa Jacquesa Cousteauja. Gre za igrani biografski film z Lambertom Wilsonom in Audrey Tautou v glavnih vlogah, ki je bil deloma posnet na obali Jadranskega morja.

unCIKO7-PSQ

Tudi tokrat bo na ogled nekaj najodmevnejših festivalskih naslovov. Lady Macbeth je eno od odkritij torontskega filmskega festivala in velika senzacija na festivalih v Rotterdamu in Sundanceu. Drzen in svež filmski prvenec uveljavljenega gledališkega režiserja Williama Oldroyda, je sodoben film noir, preoblečen v viktorijansko kostumsko dramo. Zgodba finskega velemojstra absurdnega humorja Akija Kaurismäkija Druga stran upanja, ki govori o nepričakovanem prijateljstvu med sirskim beguncem in finskim gostincem, zada še en duhovit udarec neusmiljeni birokraciji, s katero sodobna Evropa sprejema prosilce za azil. Srebrni medved za najboljšo režijo na letošnjem Berlinalu.

oBTsAji1VIM

Premiero bo doživela tudi vojna drama Dunkirk: Boj do zadnjega moža. Spomladi leta 1940 se je 400.000 vojakov, pripadnikov zavezniških sil, znašlo v obroču nemške vojske. Ujeti na sipinah obalnega mesteca Dunkerque na severu Francije so bili povsem izpostavljeni napadu. V največji pomorski evakuacijski akciji, kar jih pomni vojaška zgodovina, se je njihovemu reševanju pridružilo 700 civilnih plovil. Christopher Nolan (Izvor, Medzvezdje) je posnel zgodbo o zgodovinski Operaciji Dinamo in enega najtežje pričakovanih filmov letošnjega leta.

F-eMt3SrfFU

Film pod zvezdami bodo 29. julija zaključili s tradicionalno Vikendovo predpremiero, najnovejšim filmom Emirja Kusturice Na mlečni poti, v katerem režiser in brezčasna Monica Bellucci nastopita v glavnih vlogah vojne romance, ki od burnih čustev in bučne komedije kar poka po šivih. Film je doživel premiero na festivalu v Benetkah.

fSmR57Wybuw

Na sporedu bosta tudi dve slovenski celovečerni koprodukciji: Nočno življenje, ki je Damjanu Kozoletu na festivalu v Karlovih Varih prinesla nagrado za najboljšo režijo. Režiser je poiskal navdih za film v aferi, ki je pred leti polnila naslovnice slovenskih tabloidov, da bi povedal univerzalno zgodbo o vplivu medijev in javnega mnenja na naše življenje; dokumentarni film Dan osvoboditve, v katerem Uģis Olte in Morten Traavik beležita zgodovinski nastop kultne slovenske glasbene skupine Laibach v Severni Koreji.