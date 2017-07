"Vse to je Slovenija"

Razstava slovenske kulturne dediščine v Pragi: o temeljih naše identitete v 38 okvirjih

Ena od fotografij, ki bo razstavljena v Pragi

© Luka Dakskobler

V Pragi bomo lahko danes spremljali odprtje nove fotografske razstave "I Feel Slovenia. I Feel Culture". Razstavo, katere fokus je bogata slovenska kultura, bosta danes ob 12. uri na ploščadi pred vhodom v Narodno tehniško knjižnico v Pragi odprla slovenski veleposlanik na Češkem Leon Marc in podžupanja Prage Eva Smutna. Na inovativne načine motivi na fotografijah dvorijo najrazličnejšim aspektom slovenske kulture.

Kulturna dediščina naše dežele je temelj slovenske identitete. Na našem ozemlju je bilo najdeno najstarejše kolo z osjo, pri nas se nahaja Solkanski most, največji kamniti most na svetu. Ljubljana je del mreže 20 secesijskih mest sveta, rudnik živega srebra v Idriji in Škofjeloški pasijon sta na Unescovih seznamih kulturne dediščine, Jože Plečnik pa je Ljubljano ovil v arhitekturno nesmrtnost.

Fusion vplivov italijanskega baroka, dunajske secesije, panslavizma in drugih neavtohtonih kulturnih vplivov je prinesel s sabo bogat odraz v slovenski družbi in kulturi. »Pestrost ljudskih pesmi in plesov, pisanost narodnih noš in običajev, bogata kulinarika in žlahtna vina, raznovrstnost tehničnih in umetniških stvaritev ter čudovita kulturna krajina – vse to je Slovenija.« S temi besedami je napoved razstave pospremil vladni urad za komuniciranje.

Temelji naše identitete, kulturna krajina, slovenski simbolizem, duhovne dimenzije življenj in kulturna razsežnost bivanja, tehnična dediščina, muzeji, festivali in glasba – vsi mejniki nacionalne identitete bodo na voljo na ogled na 38 fotografijah uveljavljenih slovenskih fotografov, ki sta jih izbrala Urad vlade za komuniciranje in ministrstvo za kulturo. Skupaj z drugimi aktivnostmi je razstava uvod v leto evropske kulturne dediščine, ki ga obeležujemo v letu 2018.

Današnjega odprtja razstave se bosta udeležili tudi državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik in namestnica ministra za kulturo Češke republike Petra Smolikova. V Pragi si jo bomo lahko ogledali do 20. julija, za tem pa bo gostovala še v nekaterih evropskih mestih.