Trump ne more do informacij o volivcih

Ameriški predsednik je na volitvah dobil tri milijone glasov manj kot Hillary Clinton, kar pripisuje teoriji zarote, da je na volitvah za slednjo nezakonito glasove oddalo do pet milijonov ljudi

Donald Trump z ameriško javnostjo najraje komunicira prek Twitterja

© Twitter

Ameriški predsednik Donald Trump je maja z izvršnim ukazom ustanovil posebno komisijo, ki mora raziskati njegove lastne obtožbe o "velikih volilnih prevarah" na lanskoletnih splošnih volitvah. Težava, ki se je pojavila, pa je ta, da večina zveznih držav s Trumpovo komisijo ne želi sodelovati. Demokrati pravijo, da gre za Trumpovo izmišljotino, in da je v ozadju druga agenda.

Trump je na volitvah dobil tri milijone glasov volivcev manj kot demokratka Hillary Clinton. To si je razložil z mnenjem, da je na volitvah za Clintonovo nezakonito oddalo glasove do pet milijonov ljudi. Zaradi tega je ustanovil komisijo, da to razišče.

Nobenih dokazov ni, da bi obstajale velike volilne prevare, čeprav so v zadnjih desetletjih v ZDA res odkrili nekaj deset ljudi, ki so nezakonito oddali svoj glas, kar pa ne bi spremenilo izidov volitev v krajevni skupnosti, kaj šele na predsedniških volitvah.

Nobenih dokazov ni, da bi obstajale velike volilne prevare, čeprav so v zadnjih desetletjih v ZDA res odkrili nekaj deset ljudi, ki so nezakonito oddali svoj glas, kar pa ne bi spremenilo izidov volitev v krajevni skupnosti, kaj šele na predsedniških volitvah.

Demokratski državni sekretarji v državah, kot sta New York in Kalifornija, so gladko zavrnili zahtevo Trumpove komisije po dostopu do podatkov o imenih volivcev, njihovi strankarski pripadnosti, naslovih, za koga so volili, ali so bili v vojski, ali so bili v zaporu in celo del številk socialnega zavarovanja, kar je v ZDA nekaj podobnega kot je v Sloveniji enotna matična številka občana.

"Številne države zavračajo predajo informacij zelo ugledni komisiji. Kaj skušajo prikriti?", je tvitnil Trump. Demokrati pravijo, da sploh nič, a nimajo nobenega namena predati informacije komisiji, ki jih lahko zlorabi zato, da v prihodnje še bolj onemogoči dostop do volišč. Posredovanje informacije sicer ne zavračajo le demokrati.

"Če bom prejel prošnjo za informacije, bom enostavno odgovoril, da naj kar skočijo v Mehiški zaliv. Državljani Mississippija te dni slavijo dan neodvisnosti in pravico države, da zaščiti njihovo zasebnost," je sporočil republikanski državni sekretar Mississippija Delbert Hosemann.

Nekatere republikanske države, kjer je zmagal Trump, kot je Oklahoma, večinoma nimajo težav s predajo informacij, vendar ne nameravajo posredovati številk socialnega zavarovanja. Ni jasno, ali se Trump tega zaveda ali ne, a nacionalne volitve so v ZDA zadeva posameznih zveznih držav, ki imajo glede tega svoje zakone in pravila in ne dovolijo vpletanje zvezne vlade.

V aktulni številki Mladine pa si preberite članek Marcela Štefančič, jr. Intervjuji s Putinom, kjer piše o tem, kako se je Oliver Stone z Vladimirjem Putinom pogovarjal tako, kot da je Donald Trump.