Letošnji Exit bo odprla zasedba The Killers

The Killers

Od 5. do 9. julija bo v Petrovaradinski trdnjavi v Novem Sadu potekal Festival Exit, ki je prejel številne svetovne in evropske nagrade za najboljši festival. Redno se uvršča na najpomembnejše lestvice poletnih glasbenih festivalov, ki jih morate obiskati vsaj enkrat v življenju. Letošnji festival bo obeleževal 50 let slovitega Leta ljubezni (Summer of Love), ko je nastalo revolucionarno hipi gibanje. K temu bodo pripomogle velike svetovne zvezde, kot so The Killers, Liam Gallagher, Years & Years, Lost Frequences, Roisin Murphy, The Jesus and Mary Chain, Jeff Mills, Robin Schulz, Hardwell, Solomun B2B Dixon in drugi.

Prvi dan festivala bo nastopila ameriška rock zasedba The Killers, ki prihaja na Exit v okviru ekskluzivne turneje. V preteklih letih so nastopili na vseh pomembnejših festivalih, kot so Glastonbury, Coachella, Lollapalooza, Rock am Ring in si po izboru publike prislužili naslov "najboljše skupine v živo."

V naslednjih dneh se bodo na Exitu predstavili še britanska senzacija Years & Years, Liam Gallagher, ustanovitelj in član skupine Oasis, ki bo predstavil prvi solo album, legendarna škotska skupina The Jesus and Mary Chain, ki se vrača z novim albumom Damage and Joy, nemški techno producent Paul Kalkbrenner, ki je nedavno pred Brandenburškimi vrati zabaval več kot pol milijona ljudi, Hardwell, ki je zadnjih pet let eden izmed treh vodilnih dižejev na svetu. l.

Od slovenskih izvajalcev se bodo na festivalu predstavili skupina Čao Portorož, elektronski tandem Darla Smoking, ki ga sestavljata izkušena glasbenika Brgs (Jaka Berger) in Nac in DJ Marta Gabrovšek.

