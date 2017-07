Ustvarjalni dopust, ne klasično pozabljiva veselica

V Tolminu se je pričela že 18. Sajeta, žanrsko neulovljiv festival

Sajeta festival 2003.

© Mitja Podreka, Wiki Commons

V Tolminu se je včeraj s filmom o Pankrtih in glasbenim večerom začela Sajeta, žanrsko neulovljiv festival, poimenovan po neulovljivem mitološkem bitju. Enotedensko dogajanje na sotočju Tolminke in Soče pripravlja zveza MINK že 18. leto zapored, letošnjo »polnoletnost« pa zaznamuje še bogatejši program. Ta ponuja obilo glasbe, multimedijskih projektov, razstav in delavnic za kreativno ustvarjanje, pa tudi pester izbor delavnic za otroke.

LP film Glasba je časovna umetnost, Pankrti – Dolgcajt, s katerim so otvorili festival, pripoveduje zgodbo o prvi plošči skupine Pankrti, ki je v letih 1978 in 1979 s komadi, kot so Lepi in prazni, Totalna revlucija in Kruha in iger usodno vplivala na dogajanje na jugoslovanski rockovski sceni. »V sivini socialističnega vsakdanjika je bila to prva punk plošča za železno zaveso,« piše Slovenski filmski center. Prikazovala je stanje takratnega duha, ki se je utapljal v dolgčasu. »Brez punka in Dolgcajta bi berlinski zid verjetno kasneje padel,« trdi vodilni lik v filmu Marin Rosić. Film je bil predvajan že na več kot 60 filmskih in glasbenih festivalih po svetu in v duhu časa je kulturno ustrezen uvod v festivalsko dogajanje.

Sajeta, Tolminska zver, je nenavaden festival, ki ga pomaga oblikovati obiskovalec. Pester program alternative popularni kulturi pa tu le potrjuje, da pri Sajeti ne gre za klasično pozabljivo veselico, temveč bolj ustvarjalni dopust.

Žanrsko neprofiliran glasbeni program, ki se bo odvijal med 5. in 8. julijem, postavlja na oder najrazličnejše glasbene zvrsti – od elektronike do jazza, rock, etno, klasična in eksperimentalna glasba, katerih skupni imenovalec je kreativnost. Med prevladujočimi glasbeniki iz Slovenije in sosed, kot so Trans Quartet, Roli in Zahra Mani, najdemo tudi velika imena iz tujine. Tako se gostje še posebej nepričakovano veselijo četrtkovega obiska eksperimentalne umetnice Tatsuru Arai iz Japonske, ki se ukvarja, kot pravi sama, »s človekovo percepcijo zvoka« in ustvarja načine, »da izkusimo vsaj del narave vesolja skozi zvok.« Neučakani so tudi glede nastopa newyorškega umetnika Phila Niblocka, ki bo predstavil svoj pogled na ustvarjanje sodobne klasične glasbe.

Ob napovedi festivala je bil objavljen tudi razpis za izbor najboljše fotografije na temo Odmevi iz nevidnih krajin. Na razpis so se odzvali amaterski avtorji z 68 fotografijami, med katerimi jih posebna komisija za razstavo izbere 21, tri pa bodo tudi nagrajene. Druga razstava bo odprta v torek, šlo pa bo za razstavo video instalacij v Kinogledališču Tolmin, ki jo pripravljajo tuji in domači avtorji.

Sajeta, Tolminska zver, je nenavaden festival, ki ga pomaga oblikovati obiskovalec. Pester program alternative popularni kulturi pa tu le potrjuje, da pri Sajeti ne gre za klasično pozabljivo veselico, temveč bolj ustvarjalni dopust.