Hrvaška bo Slovenijo opozorila na kršitev nedotakljivosti državnega območja

Hrvaško zunanje ministrstvo je napovedalo, da bodo poslali protestno noto Ljubljani zaradi incidentov v Piranskem zalivu

Leta 2002 sta tedanja premiera Ivica Račan in Janez Drnovšek parafirala sporazum, ki ga Hrvaška nato ni parafirala ...

© Denis Sarkić

Hrvaško zunanje ministrstvo je danes napovedalo, da bodo poslali protestno noto Ljubljani zaradi incidentov v Piranskem zalivu. Kot so dodali na sedežu hrvaške diplomacije, bodo Slovenijo pozval, naj se v prihodnje vzdrži "kršitev nedotakljivosti hrvaškega državnega območja na morju".

Hrvaško zunanje ministrstvo je v sporočilu za javnost še poudarilo, da je "treba na območju Piranskega zaliva in pred njim spoštovati začasno sredinsko črto razmejitve med dvema državama, kot je to bilo v času nekdanje države".

Hrvaško notranje ministrstvo je pred tem sporočilo, da so slovenska policijska plovila minulo soboto trikrat kršila sredinsko črto v Piranskem zalivu. Kot so dodali, so hrvaški policisti opozorili slovenske kolege, da so v hrvaških teritorialnih vodah, slovenski policisti pa so se nato vrnili v slovensko morje.

Na slovenski policiji so potrdili dva incidenta. Hrvaški ribiči so po njihovih navedbah v soboto dvakrat (drugič v spremstvu hrvaške policije) zapluli v območje nadzora slovenske policije in ga po opozorilu tudi zapustili.

Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je za danes napovedal diplomatsko noto, ker so hrvaški ribiči zapluli v območje nadzora slovenske policije.

Hrvaški ribiči iz Savudrije so danes potrdili, da so lovili pred Piranskim zalivom blizu italijanskega teritorialnega morja in da med plovbo niso opazili slovenskih policijskih plovil. Povedali so tudi, da so pri vrnitvi v matično pristanišče opazili hrvaška policijska plovila, je poročal hrvaški radio. Dodal je, da danes ni bilo nobenih incidentov.

Arbitražno sodišče, ki je razsojalo o meji med Slovenijo in Hrvaško na morju in kopnem, je prejšnji četrtek odločilo, da Sloveniji pripada približno tri četrtine Piranskega zaliva. Hrvaška razsodbe arbitražnega sodišča ne priznava.

