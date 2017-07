Osem od desetih koncernov z največjo tržno vrednostjo je iz ZDA

Sedem od desetih koncernov z največjo tržno vrednostjo pa je s področja informacijske tehnologije

Apple, koncern z navišjo tržno vrednostjo

© Pixabay

Osem od desetih koncernov na svetu, ki imajo na borzah največjo vrednost, prihaja iz ZDA. Preostala dva sta s Kitajske. Z borzno vrednostjo 749 milijard dolarjev (656 milijard evrov) na prvem mestu ostaja ameriški Apple, kažejo pravkar objavljeni podatki svetovalne hiše Ernst & Young.

Na drugem mestu lestvice je z borzno vrednostjo 642 milijard dolarjev Googlova mati Alphabet, na tretjem mestu je Microsoft (529 milijard dolarjev), četrti je Amazon (466 milijard dolarjev) in peti Facebook (438 milijard dolarjev). Kar sedem od desetih svetovnih koncernov z najvišjo borzno vrednostjo je s področja informacijske tehnologije. Med 100 svetovnimi koncerni z najvišjo tržno vrednostjo je enkrat več ameriških kot evropskih. Največ vreden evropski koncern je švicarski Nestle, ki na letošnji lestvici Ernst & Young zaseda 13. mesto. Njegova borzna vrednost je 271 milijard dolarjev.

Gerhard Schwartz, izvedenec družbe Ernst & Young, je za avstrijski Kurier pojasnil, da v evropskem gospodarstvu še vedno prevladujejo klasični industrijski koncerni, v ZDA pa se je informacijska-tehnologija razvila v glavno panogo. Tudi v Aziji nastaja močan in dinamičen sektor informacijske tehnologije. Po Schwartzovih besedah sta ZDA in Azija na tem področju pred Evropo zato, ker so ameriški in azijski ustanovitelji podjetij pripravljeni več tvegati in podjetništvo ima tam večjo podporo v družbi kot v Evropi.

Med 100 koncerni z največjo tržno vrednostjo je 52 ameriških in 23 evropskih koncernov.

Med 100 koncerni z največjo tržno vrednostjo je 52 ameriških in 23 evropskih koncernov, navaja spletni Spiegel. Hubert Barth, vodja enote Ernst & Young v Nemčiji, pojasnjuje, da je Evropa močnejša, kot kaže lestvica 100 koncernov z najvišjo tržno vrednostjo. Ima industrijsko bazo, ki jo v ZDA zaman iščemo. »Tudi v digitaliziranem svetu potrebujemo proizvodna visokotehnološka podjetja,« pojasnjuje Barth.

Še pred pol leta celotno prvo deseterico koncernov z najvišjo borzno vrednostjo obvladali koncerni iz ZDA, zdaj pa sta na njej dva kitajska koncerna, ki sta Alibaba na sedmem mestu in Tencent na desetem mestu. Konec leta sta bila omenjena kitajska koncerna še na 19 oziroma 13 mestu, od takrat je njuna borzna vrednost zrasla za 62 oziroma 46 odstotkov. Vrednost Appla se je v istem obdobju povečala za slabih 22 odstotkov, Alphabeta pa za 18 odstotkov.

Tržna vrednost najdražjih 100 koncernov na svetu se je podatkih švicarskega Bilana v prvi polovici leta 2017 povečala za 11 odstotkov na 18 tisoč milijard dolarjev. Vrednost evropskih koncernov na tej lestvici se je povečala za 12 odstotkov, ameriških za 9 odstotkov in azijskih za 19 odstotkov.