"Civilne iniciative v Ljubljani vzniknejo že skoraj ob vsakem načrtovanem posegu"

V novem Mladininem Intervjuju 2017 je spregovoril tudi arhitekt in podžupan Ljubljane Janez Koželj

Janez Koželj

© Uroš Abram

»Slovenska družba je zelo okostenela in neodločna. O izgradnji drugega tira se pogovarjamo že 22 let, o poglobitvi železnice 120 let, na izgradnjo nove stolpnice je bilo treba čakati 45 let, odkar je arhitekt Milan Mihelič načrtoval zazidavo na Bavarskem dvoru v središču Ljubljane,« v intervjuju za posebno Mladinino izdajo Intervju 2017 pravi arhitekt in podžupan Ljubljane Janez Koželj. Po njegovem je naložba v javni prostor najbolj logična naložba občine.

»Večina naših kritikov tega ne razume, govorijo, naj že nehamo lišpati mesto.« Koželj na mesto gleda kot na živ organizem. »Manjše težave v njegovem funkcioniranju se rešijo same, večje moraš zdraviti. Včasih pa je treba tudi kaj odrezati in narediti protezo.« Kar seveda ni enostavno, saj civilne iniciative v Ljubljani vzniknejo že skoraj ob vsakem načrtovanem posegu. »Ljudje postajajo vse občutljivejši. Pričakujejo, da bomo z njimi razpravljali o vsaki podrobnosti, tudi o tem, kakšen naj bo profil pločnika, kje naj postavimo klop, kje posadimo drevo. Ljudi smo navadili na to, da ne dopustijo več nobenih motenj, nobenega ropota že med gradnjo. Splošno nasprotovanje vsakršni gradnji je preseglo meje zdravega razuma.«

"Ljudje postajajo vse občutljivejši. Pričakujejo, da bomo z njimi razpravljali o vsaki podrobnosti, tudi o tem, kakšen naj bo profil pločnika, kje naj postavimo klop, kje posadimo drevo." (Janez Koželj)

V intervjuju pa tudi o tem, zakaj bi morali zgraditi otok pred Izolo, zakaj mora mesto sodelovati s kapitalom, zakaj osrednja ljubljanska živilska tržnica potrebuje temeljito prenovo, pa tudi o tem, zakaj se mu zdi, da je risanje grafitov v Ljubljani preseglo mladostniško izživljanje in se spremenilo v obliko boja za oblast.

Več v Intervjuju, svojo številko si lahko priskrbite v trafiki ali v naši spletni trgovini.