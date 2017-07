"Je nekaj narobe z ušesi slovenskih otrok ali z očmi slovenskih zdravnikov?"

Za posebno številko Mladine Intervju 2017 je spregovoril tudi Marko Pokorn, zdravnik, scenarist, dramatik, glasbenik

dr. Marko Pokorn

© Uroš Abram

»V Sloveniji je še enkrat višja pojavnost vnetja srednjega ušesa kot v sosednjih državah. To lahko pomeni le dvoje: ali je nekaj narobe z ušesi slovenskih otrok ali pa z očmi slovenskih zdravnikov,« v intervjuju za posebno Mladinino izdajo Intervju 2017 pravi pediater in infektolog dr. Marko Pokorn. Čeprav zdravniški poklic opravlja že več kot dvajset let in v svojo ambulanto na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana vsako leto sprejme vsaj tisoč otrok, priznava, da ga je še vedno strah.

»Zaradi kilometrine in zato, ker vem, kaj vse gre lahko narobe, me je danes še bolj strah.« V intervjuju tudi o tem, zakaj bi moral Bob Dylan zaradi pesmi Blowin' in the wind namesto nagrade za literaturo dobiti Nobelovo nagrado za medicino, zakaj nasprotnikov cepljenja ni mogoče prepričati s strašenjem, o tem, kako je Avsenikovo Slovenija, od kod lepote tvoje priredil za svojo glasbeno skupino, zakaj je Fawlty Towers top humoristična serija vseh časov, pa tudi o tem, da si želi napisati scenarij za spravni film.

»Fant gre v partizane, zato da bi naredil vtis na dekle. Za njim v hosto pride skrbna mama, ki sina spremlja skozi vse pomembne dogodke NOB-ja. Ko četa partizanov čaka v zasedi, se od nekod vzame mama in sina pokrije z deko, da ga ne zebe, medtem pa esesovce pesti borelioza ... skozi odraščanje mladega partizana pod budnim očesom skrbne matere bi šli skozi vse zgodovinske dogodke druge svetovne vojne na naših tleh, kot v romanu Jonasa Jonnasona 'Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil'.«

