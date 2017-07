Sodobna umetnost na Ptuju

Petnajsta edicija festivala Art Stays bo gostila več kot 150 umetnikov z vsega sveta

Jaša: Help Us

© Črtomir Groznik

Na Ptuju bo od 7. julija do 15. julija potekal 15. Festival sodobne umetnosti Art Stays, ki spada med najpomembnejše predstavitve sodobne, predvsem likovne umetnosti v Sloveniji in tem delu Evrope. Tokratna edicija z naslovom Natur-al(l), se osredotoča na umetnike, ki se angažirano ukvarjajo z naravo, posledicami malomarnega človeškega ravnanja z njo in s črno prihodnostjo, ki nas vse skupaj morebiti (že) čaka za naslednjim vogalom. Festival, ki že od leta 2003 predstavlja produkcijo domačih in tujih umetnikov, je do danes gostil več kot 600 umetnikov, med njimi velika imena sodobne umetnosti, kot so Yoko Ono, Gilbert & George, Allora & Calzadilla, Ivan Navarro, Ann & Patrick Poirier in Hannah Collins.

Festivalski program sta pripravila umetniški direktor Jernej Forbici in kreativna direktorica Marika Vicari skupaj s tujimi in domačimi galerijami, zbirkami ter mednarodno ekipo kustosov, ki jo letos sestavljajo Italo Bergantini, Gaia Conti, Dušan Fišer in Carlo Sala. Na trgih in v prostorih v starem mestnem jedru bo festival združil vrhunske umetnike širokega ustvarjalnega spektra – od slikarstva, fotografije, kiparstva, instalacij - do videa, performansov in glasbe.

Festival bosta odprli razstavi Poklon Josephu Beuysu (Hommage to Joseph Beuys) v Dominikanskem samostanu, ki bo predstavila Beuysove projekte, posvečene ekološkim temam, kot so Diffesa della natura, Grasello, Olivestone in drugi ter retrospektivna razstava z naslovom Wood (Les), posvečena avstrijskemu kiparju Johannu Feilacherju, ki stremi k ohranjanju najbolj bistvenih lastnosti lesa ter pri tem ustvarja dovršene in hkrati prepričljivo naravne oblike.

V Miheličevi galeriji bo na ogled skupinska razstava Inverse Canon (Nasprotni kanon), italijanskih kustosov Itala Bergantinija in Gaie Conti iz Galerije Romberg, ki se loteva pereče tematike odnosa človeka do narave.

V središču letošnje osrednje razstave Ground and Cement v Galeriji mesta Ptuj, je kompleksen in kontradiktoren odnos med človekom in pokrajino. Razstavo je kuriral Carlo Sala, vključuje pa izbor del več kot šestdesetih najpomembnejših svetovnih fotografov, ki so preučevali pokrajino in različne oblike njene odklonskosti – vse od arkadijske panorame pa do zapletenega sožitja med naravo in človeškim delovanjem.

Pregledna razstava slovenskega krajinarskega slikarstva z naslovom Big Is Beautiful/Veliko je lepo, ki sta jo pripravila kustosa Dušan Fišer in Jernej Forbici, bo na več kot 2500 kvadratnih metrih predstavila velikoformatna dela več kot 45 slovenskih umetnic in umetnikov. Samostojna razstava italijanskega umetnika Walterja Trecchija Archi-Nature bo na ogled v Galeriji Magistrat. V njegovih delih gre za zgodovinske stavbe ali urbana obrobja mest, industrijske arheologije, ki se danes spreminjajo v razvaline, od katerih ostajajo le porušeni zidovi. V razstavišču Knjižnice Ivana Potrča bo na ogled svetlobna instalacija Book Worm, japonske umetnice Noriko Obara, dobitnice nagrade Arte Laguna Prize v Benetkah.

Dve razstavi bosta postavljeni tudi v okolici Ptuja. Field of Vision (Vidno polje) kustosinje Marike Vicari bo na ogled v Galeriji FO.VI v Strnišču pri Kidričevem, samostojna slikarska razstava Marka Tuška V naravi pa bo postavljena v Tovarni umetnosti v Majšperku.

Site-specific projekt v naravi slovenskega umetnika Jaše bo v soboto, 15. julija, zaključil festivalske dni. Projekt z naslovom Nezakonit namen nemega opazovanja naraščajoče katastrofe, ki jo je povzročil in za sabo pustil človek/Jaša 2011–2017, je nadaljevanje projekta Help Us, izvedenega na festivalu leta 2011. Dvestometrski napis, vrisan na nekdanjem odlagališču rdečega blata Haldi boste ob spremljavi godalnega tria lahko opazovali iz toplozračnega balona.

Stalnica festivalskega programa je tudi kino program. V dvorani Mestnega kina Ptuj bo na ogled bogat program dokumentarcev in filmov največjih umetnikov prejšnjega stoletja, med njimi bodo Robert Smithson, Nancy Holt, Paul Ryan, Martha Rosler, Dan Graham in Gordon Matta-Clark. Premierno bodo predstavili bomo tudi video projekt kustosov Zorana Poposkega in Laurenca Wooda, ki je posvečen Telesom v gibanju in nagovarja migrantske teme.

Festival bodo popestrili tudi koncert in multivizija Lada Jakše, nastop skupine Patetico, pogovori z umetniki in kustosi, umetniške intervencije, od Slovenskega trga, ki bo popolnoma prekrit z zeleno travo in drevesi, do dvorišča Ptujskega gradu, videomapiranj italijanskega dvojca Movimento (Federico De Benedictis in Simone Pucci).

Več o programu na tej povezavi