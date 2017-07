Severna Koreja izstrelila balistično raketo

ZDA se sprašujejo, koliko časa bosta Japonska in Južna Koreja še prenašali severnokorejske "neumnosti", ameriški predsednik Trump je k ponovnem razmisleku o svojih stališčih pozval tudi Kitajsko

Odziv ameriškega predsednika na Twitterju

© Twitter

Severna Koreja je danes, ko v ZDA praznujejo dan neodvisnosti, izstrelila balistično raketo, je potrdila južnokorejska vojska. Ameriški predsednik Donald Trump je v odzivu Kitajsko že pozval, naj "enkrat za vselej konča to neumnost". Po oceni nekaterih analitikov bi lahko izstreljena raketa dosegla Aljasko. A pri ocenah si niso vsi enotni, nekateri namreč trdijo, da je grožnja neupravičena, spet drugi širijo paniko.

Ameriška vojska je denimo potrdila, da je raketa, ki so jo opisali kot srednjega dosega, po izstrelitvi letela 37 minut, nato pa pristala v Japonskem morju. Severni Ameriki naj ne bi predstavljala grožnje, po navedbah nemške tiskovne agencije dpa pa je bil doseg rakete več kot 930 kilometrov.

Japonsko obrambno ministrstvo pa je pozneje sporočilo podobne podatke - raketa naj bi okoli 900 kilometrov preletela v približno 40 minutah, nato pa pristala v Japonskem morju, v japonski izključni ekonomski coni. Kot še navajajo, je višina, ki jo je dosegla raketa, "močno presegla" 2500 kilometrov. Po oceni nekaterih analitikov bi lahko šlo celo za medcelinsko raketo.

Če se bo izkazalo, da gre dejansko za medcelinsko raketo, bi to po pisanju AFP terjalo ponovno oceno strateške grožnje, ki jo predstavlja Pjongjang.

Severna Koreja si sicer že dolgo prizadeva, da bi razvila raketo, ki bi lahko do ozemlja ZDA ponesla jedrsko konico. Trump je že pred časom zatrdil, da se to ne bo nikoli zgodilo in vse od prihoda na položaj poziva Kitajsko, naj močneje pritisne na Pjongjang, da bi ta zavrl svoj jedrski in raketni program.

Tudi danes je se je Trump ostro odzval na novo severnokorejsko izstrelitev. "Ima ta tip kaj boljšega početi v življenju?" se je vprašal na Twitterju. "Težko verjamem, da bosta Južna Koreja in Japonska to še dolgo prenašali," je dodal in dodal, da bo Kitajska morda tokrat ostreje nastopila proti Severni Koreji in "enkrat za vselej končala to neumnost".

Današnja izstrelitev severnokorejske rakete je zadnja od številnih provokacij Pjongjanga. Razmere na Korejskem polotoku so po številnih severnokorejskih poskusnih izstrelitvah raket napete vse od lani.

Za danes sicer Pjongjang napoveduje "pomembno sporočilo", ki naj bi ga podal v kratkem.