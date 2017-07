Srbija bi raje kot zvesto zaveznico Rusijo izbrala EU

Jasno sporočilo nove srbske predsednice vlade kaže na spremembo srbske zunanje politike

Ana Brnabić, nova srbska premierka

Če bi se Srbija morala odločati med tesnejšimi vezmi z Rusijo ali vstopom v EU, bi izbrala slednje, je v pogovoru za ameriški Bloomberg dejala nova predsednica srbske vlade Ana Brnabić. Kljub temu, da je Srbija z Rusijo tesno povezana, je EU njihova strateška usmeritev, je poudarila.

Ana Brnabić je napovedala, da bo sledila usmeritvi svojega predhodnika, sedanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Tako želi do konca svojega mandata leta 2020 Srbijo pripraviti na vstop v EU. "EU je tam, kamor gremo mi, to je jasno," je poudarila. "Ne glede na to, ali bomo leta 2020 popolnoma pripravljeni na vstop v EU, bo vse odvisno od tega, ali bo EU sploh želela sprejeti nove članice," je dodala.

Poudarila je še, da ima Srbija zaradi tradicije, kulture in vere tesne vezi z Rusijo ter da veliko srbskih državljanov Rusijo dojema kot "velikega brata in zaščitnika". Po njenih besedah teh občutkov ne smejo zanemariti, kljub temu je EU njihova strateška usmeritev.

Vučić je sicer zavrnil možnost za uvedbo sankcij proti Rusiji zaradi dogajanja v Ukrajini, Brnabićeva pa v pogovoru za Bloomberg še ni mogla potrditi, ali bo vztrajala pri tem stališču, če bi bil vstop Srbije v EU ogrožen. "Tega zdaj ne morem komentirati, ker se je na Balkanu zelo težko zavezati čemurkoli. To je težavna regija," je dejala.

"Na Balkanu se je zelo težko zavezati čemurkoli. To je težavna regija." (Ana Brnabić)

Spregovorila je tudi o normalizaciji odnosov s Kosovom. Kot je dejala, je zdaj vse odvisno od tega, ali bo Priština Srbom, ki živijo na severu Kosova, dodelila določeno stopnjo avtonomije.

Ana Brnabić je sicer prva ženska, ki bo vodila srbsko vlado, njeno nedavno imenovanje pa je veliko pozornosti vzbudilo zaradi njene odkrite istospolne usmerjenosti. Srbsko vlado je pred aktualno premierko vodil Vučić, ki se je aprila na predsedniških volitvah povzpel na mesto srbskega predsednika.

Od imenovanja konec junija se nova predsednica srbske vlade sooča z očitki opozicije, da bo le Vučićeva lutka, češ da bo s predsedniške funkcije še naprej držal vse niti v svojih rokah. Brnabićeva je te obtožbe zanikala. V pogovoru za Bloomberg je na vprašanje, ali bo lahko sprejemala odločitve brez njegovega nadzora, odgovorila, da "bi bila presenečena, če jih ne bi".