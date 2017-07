"Nobena država ni tako bogata, da bi lahko financirala dovolj sodnikov, ki bi rešili vse prepire"

Za Mladinin Intervju 2017 je spregovorila tudi Jadranka Sovdat, predsednica ustavnega sodišča

Jadranka Sovdat

© Uroš Abram

V posebni Mladinini izdaji Intervju 2017, ki je že naprodaj, smo se pogovarjali tudi s predsednico ustavnega sodišča Jadranko Sovdat. Kljub temu da je prva med enakimi, se ji še vedno vse prevečkrat dogaja, da se znajde v preglasovani manjšini, kar je bilo skorajda pravilo, ko je imela na ustavnem sodišču večino skupina sodnikov, izvoljenih v času prve vlade Janeza Janše.

Sovdatova, ki je nasledila dr. Cirila Ribičiča, z njim nekako deli tudi usodo, in sicer usodo sodnika, ki se v boju za obrambo, krepitev in zagotavljanje človekovih pravic znajde v manjšini. To se ji je samo v zadnjih letih zgodilo glede zakona o obrambi, ki je vojski podelil policijska pooblastila za nadzor nad begunci, pa v obeh primerih odločanja o pravicah istospolno usmerjenih oseb in tudi v zadevi Grims proti Mladini.

Ne glede na to, da vztraja, da je odločbe ustavnega sodišča treba spoštovati, se Sovdatova strinja, da si ugled ustavno sodišča pridobiva ali pa ga izgublja predvsem samo, s svojimi odločitvami. Najbolj odločno pa si v zadnjem času ugled zapravlja z odločitvami o pravicah istospolnih oseb oziroma z izmikanjem odločanju.