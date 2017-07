Slovenska cesta bo postala dnevna soba Ane Desetnice

Jubilejna Ana Desetnica bo v Ljubljani zavzela osrednjo mestno ulico in jo spremenila v dnevno sobo

Teatro tascabile di Bergamo: Valček

Mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica letos praznuje 20. rojstni dan. Gre za vseslovenski in mednarodno referenčen festival, ki je z urbano umetnostjo spontano posegel v življenja že skoraj milijon ljudi, in jim popestril vsakdan ter poživil ulice, parke, trge in mostove njihovih domačih mest. Festival je do zdaj gostoval v 22 slovenskih mestih ter gostil več kot 5000 uličnih umetnikov s 6 kontinentov in več kot 40 držav sveta, obiskovalci pa so si lahko ogledali že skoraj 1000 različnih predstav.

Ana Desetnica, ki je svojo pot začela 24. junija na Lentu s predstavo Aqua Forte, bo letos obiskala 13 mest (Maribor, Kranj, Ilirska Bistrica, Novo mesto, Kočevje, Šmartno v Goriških Brdih, Šoštanj, Nova Gorica, Radovljica, Sežana, Krško, Škofja Loka), v Ljubljani pa se bo ustavila med 5. in 8. julijem, kjer je postala tako rekoč nepogrešljiv del urbane tradicije. Celoten festivalski program v prestolnici bo vsak večer med 18. in 23. uro potekal na delu prenovljene Slovenske ceste med Parkom Zvezda in Parkom slovenske reformacije, s t. i. pop-up/DIY urbano scenografijo pa ji bo Irena Pivka nadela povsem drugačen obraz. V petek, 7. julija bo Ana izvedla posebno urbano akcijo, ki jo je poimenovala Dnevna soba, saj bodo ulico poleg uličnih predstav in intervencij napolnile tudi različne prostorske instalacije, delavnice in t. i. družbene akcije, s katerimi bo sredi ulice ustvarila prostor kreativnega ustvarjanja in druženja ter prijeten ambient domačnosti. Zavetišče za zavržene rastline bo pripravilo delavnico portretiranja rastlin in presajanja rož, trgovina Depo delavnico izdelovanja torbic in brošk, v Ahmadovi brivnici vam bodo uredili brado, brke ali pričesko, Mateja Lukežič pa bo pripravila delavnico zgibanja origamijev.

Če boste prinesli s seboj kakšen kos oblačila, si boste lahko v kotičku modne oblikovalke in kostumografinje Tine Žen nanj kar sami natisnili motiv 20. Ane Desetnice, prav poseben spomin na jubilejni festival pa vam bodo pomagali ustvariti člani društva Hiša! in Centra grafičnih umetnosti iz Maribora. V njihovi nekoliko drugačni delavnici osnov umetniške grafike si boste lahko namreč natisnili izbrane in enkratne ter neponovljive urbane vzorce ulice, kakršen je na primer pokrov cestnega jaška, in tako odnesli del javnega prostora kar s sabo domov. Na Slovenski cesti bo Ana gostila tudi svoj tradicionalni piknik, kjer se boste lahko družili z uličnimi umetniki, prebivalci mesta in drugimi obiskovalci festivala.

Kot vsako leto bo tud 20. Ana Desetnica z najrazličnejšimi žanri uličnih umetnosti poskrbela za vse okuse. Na festivalu bo gostovalo več kot 150 uličnih umetnikov iz 15 držav, odprla pa ga bo italijanska skupina Teatro tascabile di Bergamo s plesnim spektaklom na hoduljah v ritmu dunajskega valčka. Posebnost letošnjega festivala je sklop predstav, ki se potegujejo za prvo mednarodno nagrado odličnosti v uličnem gledališču urbANA ljubljANA. Nagrado bodo bienalno podeljevali v sodelovanju s partnerskim festivalom Mirabilia iz Fossana, dobitnika prve pa bo izbrala mednarodna žirija, ki jo sestavljajo: Goro Osojnik (direktor festivala Ana Desetnica), Fabrizio Gavosto (direktor festivala Mirabilia), Manca Uršič (ustvarjalka in pedagoginja), Dominique Trichet (nekdanji direktor šole za ulične umetnosti Fai'ar) in Miha Muck (predstavnik občinstva).

