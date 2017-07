Odločitev o Thompsonovem koncertu po mnenju vrhovnega sodišča nezakonita

MNZ z zavlačevanjem kršilo pravice?

Vrhovno sodišče je ugodilo pritožbi Milana Trola, organizatorja prepovedanega koncerta hrvaškega pevca Thompsona. Odločilo je, da je upravno sodišče nezakonito zavrglo tožbo, s katero je Trol zatrjeval, da je ministrstvo za notranje zadeve njemu, Thompsonu in kupcem kart kršilo pravice s tem, da je zavlačevalo z odločitvijo o pritožbi.

Upravna enota Maribor je Thompsonov koncert prepovedala dva dni preden bi se moral ta zgoditi, Organizator se je zoper prepoved pritožil na MNZ in hkrati na upravno sodišče s trditvami, da mu je nastala poslovna škoda v višini 150.000 evrov.

V skladu s predpisi je imelo MNZ za odločitev časa tri delovne dni in je tako odločitev sprejelo šele po predvidenem dnevu dogodka.

Sodnica upravnega sodišča Vlasta Švajgelj Gabrovec je tožbo zavrgla kot prezgodnjo, saj naj bi jo organizator lahko vložil šele po odločitvi MNZ, četudi je to, kot je trdil Trol, zavlačevalo z odločanjem.

Organizator koncerta se je zoper njeno odločitev pritožil na vrhovno sodišče, ki pa je njegovi pritožbi ugodilo in s tem potrdilo, da je bila odločitev sodnice nezakonita. Vrhovno sodišče je zadevo vrnilo v presojo upravnega sodišča, ki pa se bo tokrat moralo držati evropskega prava in odločiti, ali je MNZ s (pre)počasno obravnavo pritožbe kršilo pravice organizatorju koncerta, glasbeniku in kupcem kart.

Če bo ugotovljeno, da so jim bile pravice kršene, jim bo država morala povrniti škodo.

