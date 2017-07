Med prijatelji

Kadriranje Združenja Manager

Sonja Šmuc

© Borut Krajnc

Eden najpomembnejših organov v Slabi banki (DUTB) je akreditacijska komisija, ki opravlja funkcijo glavnega kadrovskega organa. Ta komisija namreč izbira nadzornike v podjetjih, s katerimi DUTB upravlja, hkrati pa njeni člani sodelujejo pri izboru kandidatov za najvišje položaje v Slabi banki, recimo za položaje izvršnih direktorjev s plačami preko 10 tisoč evrov mesečno.

Pogosto je Slovenija v takšne organe pazljivo imenovala strokovnjake z najvišjo integriteto, na primer Mladininega kolumnista Bogomirja Kovača, nekdanjega vodjo kadrovsko-akreditacijske komisije (KAS). Zavoljo integritete je Kovač tedaj svojo nalogo opravljal celo brezplačno. A kmalu po njegovem odstopu so kljub uradnim zaobljubam k najvišjim standardom korporativnega upravljanja merila padla. Primer takšnega padca žal predstavlja tudi Slaba banka. Dovolj je pogledati že, kdo so člani tega organa. Poleg predsednika akreditacijske komisije DUTB Janeza Širovnika je član še Janez Škrubej, izvršni direktor DUTB in član Združenja Manager. Član te komisije je tudi Aleš Koršič, ravno tako izvršni direktor DUTB in član Združenja Manager. Kot »neodvisni zunanji član« pa nastopa podpredsednica komisije Sonja Šmuc, ki je pravzaprav njuna stanovska kolegica – izvršna direktorica Združenja Manager.

Posledično je torej akreditacijska komisija DUTB organ, v katerem imajo večino člani Združenja Manager, z izvršno direktorico na čelu. Vsi so torej kolegi in bodo kolegi v združenju tudi ostali. Še več, Šmucova je bila lansko leto tudi članica nominacijske komisije, ki je za izvolitev na funkcijo izvršnega direktorja DUTB znova predlagala Imreja Balogha. Letos bo mandat potekel tudi Koršiču in Škrubeju, kar pomeni, da se bo po vsej verjetnosti morala Šmucova odločiti, ali bo svoja stanovska kolega predlagala v ponovno imenovanje. Bo odločitev težka in ali se bo iz postopka izločila zaradi (ne)pristranskosti?

Sama pri tem konflikta interesov ne vidi. Na naše vprašanje je namreč odgovorila, da je njena funkcija v Združenju Manager združljiva s funkcijo članice kadrovske komisije za izbor izvršnih direktorjev DUTB; dodala je tudi, da seveda ne bo favorizirala članov svojega interesnega združenja. Politično kadriranje to gotovo ne bo – dodajmo –, ampak kadriranje v skladu z interesi društva, ki v zameno za mreženje prejema relativno visoke članarine. V primeru DUTB, kjer utegne izvršna direktorica Združenja Manager na položaje imenovati svoje člane, pa verjetno niti ni primerno govoriti o članarini, temveč prej o proviziji.