Detektorja lisic bo financiral Google

Ko je Google s fundacijo Digital News Initiative (Iniciativa za digitalne medije) lani podprl Parlameter inštituta Danes je nov dan, je Slovenija obenem dobila prvi vložek spletnega velikana, hkrati pa najboljše digitalno analiziran parlament na svetu. V letošnjem krogu razpisa DNI je bil slovenski inštitut, ki se osredotoča na politično participacijo, transparentnost in nadzor – znova uspešen. Projekt Detektor lisic, ki ga je Danes je nov dan pripravil z Evropskim inštitutom za vedenjske študije, bo z metodo SCAN šest mesecev analiziral izjave gostov oddaje Odmevi z vidika njihove verodostojnosti.

K projektu jih je pritegnil tehnološki izziv, so zapisali v objavi za javnost, »saj nas zanimata semantika ter strojno učenje, poseben potencial projekta pa vidimo v dejstvu, da bo javnost v roke dobila metodo, ki jo običajno na osumljencih uporabljajo preiskovalni organi.« Metoda bo pripomogla k temu, da se bodo novinarji in splošna javnost lahko lažje orientirali gede tega, katere vidike izjav javnih oseb se splača raziskati podrobneje.

Za poglobljeno analizo so si izbrali RTV-jevo oddajo Odmevi, pri čemer so z MMC dogovorjeni glede posredovanja transkriptov. »Naša prva izbira so bili govori poslancev. A hitro smo ugotovili, da format teh govorov za metodo SCAN ni najbolj ustrezen, namreč – večina govorov, ki se zgodijo v Državnem zboru, je monologov, v večini so pripravljeni vnaprej,« razlaga Žiga Vrtačič iz Danes je nov dan. Za SCAN je pomembno, da ima material obliko dialoga, »fino je, če gre za govorjeno, ne za pisano besedo – po drugi strani pa lahko na tak način obdelujemo zgolj tekst.« Za tak eksperiment pa Odmevi predstavljajo najboljšo podlago: »Njihovi gosti so velikokrat 'zaslišani', vse oddaje pa so zaradi dostopnosti slušno oviranim osebam podnaslovljene.« Poleg tega ima oddaja nenazadnje visoko gledanost in predstavlja pomemben element v slovenskem medijskem prostoru.

Za razliko od Parlametra, ki je bil pred razpisom DNI že drugo leto v fazi razvoja, gre pri Detektorju lisic za prototipni projekt. »Točnega datuma še nimamo, zaenkrat projekt obstaja zgolj kot 'proof of concept'. Čaka nas še zelo veliko razvoja,« dodaja Žiga Vrtačič. »Javnost bo lahko prve rezultate videla kmalu po začetku prihodnjega leta.«