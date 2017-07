Že drugič v koalicijo voljnih?

Se sploh zavedamo, česa se je udeležil v našem imenu predsednik Borut Pahor

Še pomnite? Leta 2003, tik pred ameriškim napadom na Irak, je tudi Slovenija pristopila k tako imenovani "Vilenski izjavi". Takrat nas je prepričal, po telefonu, nek obskurni ameriški trgovec z orožjem in lobist ter svetovalec Busheve administracije; Bruce Jackson. Dr. Dimitrija Rupla pač ni bilo posebno težko prepričati o smiselnosti udeležbe Slovenije v "koaliciji voljnih", ki je, na podlagi kasneje razkritih ameriških laži o domnevnem Sadamovem kemičnem orožju, podprla napad na Bagdad. Ta koalicija je v Evropi zajemala približno isto regijo in države, ki so se te dni v Varšavi, prek njihovih predsednikov, veselo fotografirale z velikim botrom iz Washingtona, Donaldom Trumpom.

In kakšna je ta "Evropa med tremi morji", ki je Trumpu tako pri srcu? Nek drug Donald, po priimku, Rumsfeld jo je že ob nastajanju Vilenske deklaracije imenoval "Nova Evropa". To je del Evrope, ki je desetletja živel v sovjetskem objemu in kje se še danes politične elite vedejo kot v neoliberalne maske preoblečene reminiscence stalinizma. To je Evropa, ki čuti Trumpa, ki z njim diha in tvita. To je Evropa, kjer se nezaupanju do liberalnega in večkulturnega zahoda pridružuje še paranoja pred Rusi in begunci, Evropa, kjer je največ institucionalizirane ksenofobije in kjer se celo ženske morajo boriti, da ne bi izgubile "samoumevnih" pravic, ki so se menda zasidrale v demokratičnem svetu. To je Evropa, ki sovraži Evropo, ki je v njej le, ker je mislila, da se bo finančno hitro okoristila, ne da bi sprejela tudi manj všečnih pravil igre, na primer solidarnost do držav v prvi črti begunskega vala. To je Evropa, ki ne mara Pariza, Berlina, Rima, Bruslja...Aten. Donald Trump, seksist, rasist, ksenofob, populist, podpornik brexita, nasilni tvitaš, sovražnik kritičnih medijev, islamofobni prijatelj in poslovni partner saudske dinastije, je z veseljem sprejel vabilo hrvaške predsednice (in trenutne predsedujoče t.i. Pobude 3 morij) Kolinde Grabar Kitarović, da se kot glavni gost in politični boter udeleži sestanka v Varšavi tik pred G-20 v Hamburgu. Trumpu ugaja radost podrejenih. Ob sebi je tokrat aktiviral tudi Slovenko Melanio, ki je s svojim mehkim slovanskim naglasom, sicer brez pravih strasti, linearno, mehansko, kot da bi iz nje govoril posneti trak nekakšne posodobljene Barbike, napovedala moža, ki bo menda branil ta svet med tremi morji pred terorizmom, Rusijo in Iranom.

Kaj je pravzaprav delal od vseh najbolj nasmejani predsednik republike Slovenije v tej druščini? Mar je skušal lobirati za arbitražni sporazum in je za to povabil prijatelja v Slovenijo? Ali res verjame v Trumpov prispevek za umiritev razmer med deželami med tremi morij? Še pred dnevi je Borut Pahor okrcal "ignoranco" Hrvatov. Ignoranca? Ali je Trump zelo dobro obveščen politik? Je morda primerljiv z Williamom Perryjem, ameriškim politikom, ki je nekoč že skušal posredovati v Piranskem zalivu? Sicer je Trump notorni lažnivec in tudi ko v Varšavi glasno žuga Rusom, češ naj vrnejo Krim Ukrajini, je njegova dvojna ali trojna igra na dlani. S Putinom se bo po potrebi pragmatično dogovarjal o novih Jaltah in novih poslih, mimo naivnih vzhodno-evropskih pritlikavcev. To igro je že uprizoril v Saudski Arabiji, kjer je s sunitskimi teokrati plesal s sabljo v roki. V Ameriki pa svari pred muslimani. V Varšavi se je Trump o arbitraži menda na kratko pogovoril le s hrvaško predsednico. Še več pa sta govorila o Krku in poslovnih načrtih okoli uplinjevalnika. Briga ga Piranski zaliv, ki nima nafte ne naravnega plina! Torej - misli brihten Pahor - igrajmo na Melanio in potico, na radost, na podrejenost, na sentimente, ki velikemu narcisu iz Washingtona najbolj ugajajo. Morda bo iz tega tudi kak drobiž.

V Varšavi smo žal Slovenijo spet umestili v bivšo sovjetsko Evropo. Pa tega res nam ni bilo treba, saj Titova Jugoslavija, ki jo je častil tudi mladi Pahor, ni bila sovjetska. Na mednarodnem parketu je imela, kot vodilna neuvrščenih, bistveno več dostojanstva od današnjih oseb, ki vodijo deželo v nevaren objem Donalda Trumpa.