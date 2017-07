"Erjavčevo hvaljenje, kako nam gre dobro, je bilo priznanje, da dobiva Slovenija spodbudne informacije od lastnega krta med arbitri. Nato pa smo dobili afero prisluhov." (Franco Juri)

Da Karl Erjavec zahteva odstop kolegice, je višek sprenevedanja

Odziv Franca Jurija na zahtevo zunanjega ministra Karla Erjavca, naj odstopi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc

Karl Erjavec

© Borut Krajnc

"Stranka privatizacijskih lobijev očitno ne popušča. To pa, da Karl Erjavec zahteva odstop kolegice, je višek sprenevedanja. Če že kdo bi moral že zdavnaj odstopiti (ali biti odstavljen) je prav zunanji minister, ki je s svojim glasnim javnim govoričenjem o za Slovenijo ugodnem poteku arbitražne obravnave, sprožil plaz in ponudil Hrvaški povod za prisluhe in umik iz arbitraže. Erjavčevo hvaljenje, kako nam gre dobro, je bilo priznanje, da dobiva Slovenija spodbudne informacije od lastnega krta med arbitri. Nato pa smo dobili afero prisluhov. Ne le Drenikova in Sekolec, odstopit bi moral takrat nesposoben in narcisoidni minister, ki je ključno prispeval k nastalemu šmornu ... Zdaj pa je najbolj glasen pri zahtevi za odstop Kolar Celarčeve. S kakšno moralno avtoriteto?" je zapisal Franco Juri, nekdanji diplomat, politični analitik in karikaturist Mladine.