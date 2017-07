Novinar Guardiana je Mladino označil za najbolj spoštovano politično revijo v Sloveniji

Čeferin je vedel, da bodo njegove besede v intervjuju za Mladino odmevale po svetu

Uvod v članek iz Guardiana

© Guardian

Predsednik UEFA Aleksander Čeferin je v pogovoru za Mladina Intervju 2017 ekskluzivno napovedal uvedbo omejitev klubskih proračunov za plače igralcev. Novica, da se v evropskem nogometu obeta uvedba tako imenovanega 'salary capa' je odmevala v številnih svetovnih medijih. Slednji so vsi povzemali in citirali Mladino. Zdaj se je v članku oglasil tudi Guardian, ki je že v uvodniku o Mladini namenil še nekaj več predstavitvenih besed in namignil, da je Čeferin že vedel, komu mora dati intervju, ki bo lahko odmeval tudi zunaj meja Slovenije.

(Originalen zapis v angleščini:) It is not often the contents of Mladina magazine get picked up outside the leafy surrounds of Ljubljana but the former journal of the youth wing of the Yugoslavian Communist party is now the most respected political magazine in Slovenia. It is therefore a natural place for the Slovenian president of Uefa, Aleksander Ceferin, to give an interview and by talking about the prospect of a salary cap he made sure more people listened than just his fellow countrymen.* To je v Guardianu zapisal Paul MacInnes.

(Prevod v slovenščino:) *Ne zgodi se pogosto, da revijo Mladina v roke vzamejo zunaj ljubljanskega okoliša, vendar nekdanje glasilo Zveze socialistične mladine Jugoslavavije je danes najbolj spoštovana politična revija v Sloveniji. In zato je povsem običajno, da je zanjo dal intervju tudi predsednik UEFA Aleksander Čeferin, ki je ekskluzivno spregovoril o tako imenovanem "salary capu" in tako zagotovil, da njegovih besed ne bodo slišali zgolj v Sloveniji.

Intervju z Aleksandrom Čeferinom si lahko v celoti preberete v posebni številki Mladina Intervju 2017, ki je že na voljo v trafikah in tudi prek spleta.