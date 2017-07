Spomenik nikakor ne more pomeniti, da pozabljamo zločine okupatorja in sodelavcev

Izjava Zveze združenj borcev za vrednote NOB ob odprtju spomenika vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam v Ljubljani

Spomenik, ki bo stal pri Kongresnem trgu v Ljubljani

Zveza združenj borcev za vrednote NOB se ne bo udeležila slovesnosti ob odprtju spomenika »vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam«, ki bo v četrtek, 13. julija 2017, ob 18. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani. Postavitev takega spomenika je bil sicer sklep Državnega zbora.

Slovesnost, ki jo organizira in prireja država, predstavlja kršitev Ustave Republike Slovenije v kateri je določena ločitev cerkve in države. V program slovesnosti nikakor ne sodijo molitve katerega koli cerkvenega dostojanstvenika, pa naj bo to katoliški, protestantski, judovski, pravoslavni ali pa muslimanski.

Spomenik nikakor ne more pomeniti, da pozabljamo zločine okupatorja in sodelavcev, vseh nosilcev zla in krvnikov nedolžnih ljudi: na vse talce, žrtve mučenja, poniževanja, prisilnega dela čez šestdeset tisoč Slovencev v taboriščih in izničenja njihovega slehernega dostojanstva in padlih partizanov, ki so se borili za našo svobodo.

Lahko se vprašate zakaj niso povabili k molitvi judovskega duhovnika? Preprosto gre za manipulacijo, ki je protiustavna.

Sama zasnova spomenika bolj spominja na razdvajanje in kaže na skrito željo po nekakšni »spravi«, s katero se, ve se kdo, nabirajo volilni glasovi.

