Ali stik že velja?

Vojaške ladje v zalivu

Hrvaški mediji so minuli teden poročali, da je slovenska vojaška ladja Triglav že tretji dan po razsodbi arbitražnega sodišča vplula v Tržaški zaliv, pri čemer so se spraševali, ali je s tem Slovenija kršila hrvaško suverenost. Doslej je namreč veljalo, da mora Slovenija predhodno najaviti prehod svojih dveh vojaških ladij skozi hrvaške teritorialne vode, arbitražno sodišče pa je med odprtim morjem in slovenskim teritorialnim morjem uveljavilo poseben režim plovbe. Če bi Slovenija želela ta režim teritorialnim morjem uveljavilo poseben režim plovbe. Če bi Slovenija želela ta režim teritorialnim morjem uveljavilo poseben reuvajati po novem, bi morale slovenske vojaške ladje v Tržaški zaliv vpluti brez najave hrvaškim oblastem.

Na hrvaški strani pa pred tem že svarijo. Njihovo obrambno ministrstvo je tako za Večernji list sporočilo, da opazujejo razvoj dogodkov in potrjujejo, da doslej še ni bilo potrebe po intervenciji hrvaških patruljnih vojaških ladij in potrebe po razkazovanju večjih plovil, kot so njihove raketne topnjače. Ko je arbitražno sodišče objavilo razsodbo, naj bi v bližini Savudrije vozila patruljna ladja Hrvaška Kostajnica, vendar naj bi bila tam na podlagi rednih aktivnosti, so še sporočili.

Iz slovenskega obrambnega ministrstva so na naše vprašanje odgovorili, da za zdaj pri njihovem načinu prečkanja hrvaških teritorialnih voda ni sprememb. Od 8. junija do 2. julija je posadka z večnamensko ladjo Triglav sodelovala na že dvanajsti vaji mornaric jadransko-jonske pobude Adrion, ki se je odvijala v teritorialnih vodah Grčije, sporočajo iz ministrstva. Ko so se slovenski mornarji 2. julija vrnili v Slovenijo, je sicer arbitražno sodišče stik že določilo, kljub temu pa naj bi Triglav do Kopra priplul hodnih najavah prehodov ladje skozi teritorialne vode Grčije in Hrvaške«.

Poleg omenjenega je arbitražno sodišče Sloveniji izrecno dovolilo, da lahko po t. i. stiku tudi podmornice plujejo pod vodo. A to določilo bo težje uresničiti, saj niti Slovenija niti Hrvaška svojih podmornic nimata. Edina hrvaška podmornica P-01 Velebit je namreč od leta 2001, ko se je pokvaril del baterij, na suhem, slovenska podmornica P-913 pa je na ogled v parku vojaške zgodovine v Pivki.