Dobrodošli v peklu!

Zgodba se je ponovila. Kot bi se znašli v letu 2001, v italijanski Genovi, na takratnem srečanju G20, nasilje, goreči avti in izropane trgovine, izjalovljeni mirni protesti. A tudi tokrat je bil provokator na drugi strani.

Koliko konjenikov je potrebnih, da premagaš sedeče protestnike?

Zdelo se je, da smo priča nekemu premiku, premiku v glavah. Da je po letih državljanskih in civilnih pobud kritika globalizacije dosegla tudi politične elite. Že ko je prišla napoved, da se bo nemška kanclerka Angela Merkel udeležila sklicanega srečanja nevladnih organizacij C20, ki je potekalo prav tako v Hamburgu, vendar že 18. in 19. junija, je bilo to razumljeno kot znak razuma. A še presenetljivejše so bile njene izjave na samem srečanju. Merklova je tam dejala, da v središču gospodarske politike ne sme biti več »preprosto le rast«, temveč »trajnostna, vključevalna rast«. Odprtost trgov je pridobitev, vendar je dodala: »Pri globalizaciji ni nič popolno.«