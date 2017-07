Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Marilyn Manson

V Unionski dvorani bo nastopil italijanski komorni orkester I Solisti Aquilani, na odru pa se jim bo pridružil tudi ameriški igralec John Malkovich. Na Ljubljanskem gradu bo premiera filma Dunkirk o zgodovinski Operaciji Dinamo. V celjski Galeriji sodobne umetnosti bodo odprli skupinsko razstavo Vedno bom tu. Vedno, na kateri se med drugim predstavlja tudi revija Mladina z izborom naslovnic. V Tolminu bo od 23. do 29. julija potekal festival MetalDays, na katerem se bo predstavilo več kot 120 metal zasedb.

Četrtek, 20. julij

V Unionski dvorani Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru 65. Ljubljana Festivala nastopili I Solisti Aquilani, ki sodijo med najvidnejše italijanske komorne orkestre, ter violinistka Lana Trotovšek in pianistka Anastasya Terenkova. Dirigent: Alvise Casellati. V drugem delu večera se bo v Šnitkejev Koncert za klavir in godala z natančnim in poglobljenim izborom besedila iz poglavja “Report on the Blind” romana Grobovi in junaki Ernesta Sabata vključil znani ameriški igralec John Malkovich.

© Sandro Miller

Pred Knjigarno Goga Novo mesto bo ob 21.00 v okviru festivala Novomeški poletni večeri nastopil Boris Cavazza, ki bo ob spremljavi skupine Fake Orchestra predstavil avtorske pesmi s plošče 11 korakov. Koncert bo preplet swinga, jazza, bluesa, popevk ter balad s poudarkom na mediteranskem melosu in poetiki.

pDBTHOP0vPE

Na letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopil ljubljanski synthpop/indie-pop/elektro trio Torul, ki je konec lanskega leta izdal svoj peti album Reset. Po koncertu: Alenia (Wave Riders!) in Ko0 (Random Logic)

8PmHuECCo5w

Pred Pritličjem Ljubljana bo ob 21.00 v okviru koncertov na prostem nastopila ljubljanska retro-futuristična synth-elektro-pop zasedba Futurski. V petek 21. julija bodo skupaj z zasedbo Haiku Garden nastopili v Vrhniškem bazenu.

WN0C2Oqme60

Na Ljubljanskem gradu bo ob 21.30 v okviru Filma pod zvezdami premiera filma Dunkirk o zgodovinski Operaciji Dinamo. Spomladi leta 1940 se je 400 tisoč vojakov, pripadnikov zavezniških sil, znašlo v obroču nemške vojske. Ujeti na sipinah obalnega mesteca Dunkerque na severu Francije so bili povsem izpostavljeni napadu. V največji pomorski evakuacijski akciji, kar jih pomni vojaška zgodovina, se je njihovemu reševanju pridružilo 700 civilnih plovil. Režija: Christopher Nolan

XRtZUkAR2u4

Petek, 21. julij

V Viteški dvorani Križank Ljubljana bodo ob 12.00 v okviru 65. Ljubljana Festivala odprli razstavo del udeležencev XX. Mednarodne likovne kolonije. Sodelujejo: Jelka Flis, Samo, Aleš Sedmak, Majda Skrinar (Slo), Alberto Lanzaretti (Ita), David Hinchliffe, Manfred Mörth (A), Ulrike Kasper (Nem).

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Iz okvirja, na kateri se bo predstavilo 16 fotografinj in fotografov različnih generacij, ki so se udeležili fotografske delavnice pod vodstvom fotografa Klavdija Slubana. V ospredju bodo različni pristopi k ustvarjanju in vsebinska raznolikost, ki obsega akt, portret, avtoportret, knjigo umetnika, prostorske in zvočne instalacije ter performans.

Tomaž Lipicer: V njegovem svetu (2016)

V Galeriji sodobne umetnosti Celje bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo "Vedno bom tu. Vedno." Medijske reprezentacije lika, pop in sodobna umetnost. Umetniki črpajo iz obsežnega slovarja medijskih podob, spletnih socialnih omrežij, iz naracije filma in reklam ter marketinškega aparata. Govorijo o "junakih" sodobne družbe, ki polnijo naše vsakdanje območje vidnega in zaznavnega. Pridružuje se jim še izbor naslovnic revije Mladina, katerih avtorji poleg nekaterih ostalih umetnikov na razstavi "junake" satirično spreminjajo v "antijunake," le mestoma tudi obratno. Sodelujejo: Vesna Bukovec, Jure Cvitan, Tomaž Črnej, Gašper Kunšič, Nika Oblak in Primož Novak, Oliver Pilić, Iza Pavlina, Mark Požlep, Adrijan Praznik, Arjan Pregl, Andrej Škufca, Tomaž Tomažin, Manja Vadla in revija Mladina. Kustosinja: Maja Antončič

Sobota, 22. julij

Na letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopil novozelandski elektronski duo Pitch Black, ki ga sestavljata multimedijski umetnik Michael Hodgson in Paddy Free, producent zasedbe Salmonella Dub.

5tr2tuwsmi0

Nedelja, 23. julij

Na Sotočju v Tolminu bo od 23. do 29. julija potekal festival MetalDays, na katerem bo nastopilo več kot 120 metal zasedb, med njimi Marilyn Manson, Amon Amarth, Opeth, Doro, Iced Earth, Heaven Shall Burn, Sólstafir, Grave Digger in drugi.

w5LZ8YErl2M