Ujetost v vsakodnevne rutine

Pregledna predstavitev kinetičnih video instalacij ljubljanskega tandema Nika Oblak & Primož Novak

Reality Is Out

V Galeriji Kresija v Ljubljani si lahko do 22. julija ogledate razstavo z naslovom And Now for Something Completely Different 7 (Zdaj pa nekaj povsem drugačnega 7). Gre za prvo pregledno predstavitev kinetičnih video instalacij ljubljanskega tandema Nika Oblak & Primož Novak, ki so nastale v zadnjih dvanajstih letih. Robustna mehanska dela, ki nenehno izzivajo priučeno percepcijo gledalca, se v podtonu osredotočajo na položaj posameznika v svetu hitro napredujoče tehnologije in stagnirajočega družbenega napredka. Po razstavi bo 20. julija ob 18.00 vodil Miha Colner.

Tandem je v preteklih štirinajstih letih kontinuiranega delovanja ustvaril obsežen opus video, relacijskih in multimedijskih del, ki z dobršno mero humorja in samoironije obravnavajo absurde sodobnega vsakdanjika, podvrženost konvencijam tradicije in popularne kulture ter kontradikcijam sveta umetnosti. Tokratna razstava v Galeriji Kresija pa občinstvu predstavlja dela, ki se s tehnološkimi sredstvi nanašajo na raziskovanje širitve dvodimenzionalnega videa v prostor.

"Umetnika nagovarjata posameznika, vpetega v večplastne mehanizme današnje neoliberalne stvarnosti, ter pokažeta na njegovo ujetost v vsakodnevne rutine, ki mestoma mejijo na monotonijo obratujočih strojev. Nabor kinetičnih video instalacij tako nakazuje na človekov samoumevni odnos do tehnološkega napredka, na imperativ prilagajanja vsakršnim spremembam in prevladujoč pomen ekonomskega nad znanstveno-humanističnim principom. Dela Nike Oblak & Primoža Novaka so zato neposredna, pronicljiva in izrazito vizualna, saj uprizarjajo rutino vsakdanjika, skrito za ponavljajočimi protokoli neskončnega Sizifovega dela. V tem pa je zlahka moč prepoznati neposredne implikacije na trenutno družbeno, ekonomsko in kulturno stvarnost," je zapisal Miha Colner.

Nika Oblak & Primož Novak sta diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in nadaljevala študij na Universität der Künste v Berlinu. V svoji umetniški praksi posegata po videu in fotografiji, da bi ustvarila ambivalentne umetniške intervencije in kinetične instalacije. Že večkrat sta razstavljala v tujini, med drugim na Sharjah Biennial, Japan Media Arts Festival, Istanbul Biennial, Biennale Cuvee, Linz, Transmediale Berlin, FILE Sao Paulo.

Kot tandem na področju sodobne umetnosti delujeta od leta 2003. V svoji umetniški praksi raziskujeta sodobno družbo pod vplivom medijev in kapitala, ter podrobno predstavljata njeno vizualno in lingvistično strukturo. Njuna dela s pridihom humorja ustvarjajo vzporednice med potrošniškim svetom in svetom umetnosti. Pogosto operirata v mejnem področju med realnostjo in fikcijo, ter v delih nastopata kot protagonista in odigrata različne vloge.