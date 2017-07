Bo O.J. Simpson predčasno izpuščen iz zapora?

Nekdanjemu športniku in igralcu, ki je bil osrednja zvezda po vsej verjetnosti najbolj razvpitega sojenja 20. stoletja, se nasmiha predčasen odhod iz zapora, saj bo jutri stopil pred odbor za pogojne izpuste

Znani ameriški nogometaš in filmski igralec O.J. Simpson, ki je v Nevadi zaprt zaradi poskusa ropa lastnih spominkov, bo jutri stopil pred odbor za pogojne izpuste. Lahko se zgodi, da ga bodo po več kot osmih letih zapora izpustili na prostost, še preden bo odsedel najmanj devet od največ 33 let polne kazni, na katero je bil obsojen leta 2008.

Če ne bi bil zvezdnik (torej javna oseba), njegova predčasna izpustitev ne bi bila deležna tako velike pozornosti, saj takšna usoda doleti kar 82 odstotkov zapornikov v Nevadi, ki v zaporu ne povzročajo težav. Simpson naj bi bil zgleden zapornik, ki vodi baptistične molitve, hkrati pa ga opisujejo tudi kot mentorja drugim zapornikom. Poleg tega celo služi kot komisar zaporniške lige v softballu, kar je nekaj podobnega kot baseball le, da se igra z mehko žogico.

O.J. Simpson je bil znan igralec ameriškega nogometa in filmski igralec, vendar je najbolj zaslovel leta 1994, ko ga je policija preganjala po cestah Los Angelesa, vse skupaj pa je v živo prenašala televizija. Gre za po vsej verjenosti najslavnejši "car chase" v zgodovini ameriške televizije. Slika je zaokrožila po svetu in ostalo je zgodovina, bi lahko zapisali. Simpson je namreč bežal s kraja umora svoje soproge Nicole Brown in njenega novega partnerja Ronalda Goldmana. Sanjska ekipa odvetnikov je na kazenskem procesu leta 1995 dosegla Simpsonovo oprostitev. O njegovi zgodbi je bilo posnetih več filmov, televizijskih serij in dokumentarcev.

Družini pokojnih sta nato Simpsona tožili civilno ter zmagali. O.J. je moral zaradi visoke prisojene odškodnine razglasiti osebni stečaj. Leta 2008 je s štirimi pajdaši prišel v hotelsko sobo dveh preprodajalcev spominkov in hotel dobiti nazaj svoje reči, a jim tega ni uspelo izvesti, saj je na prizorišče prej prišla policija. Simpsona so aretirali in sodnik ga je po mnenju večine pravnih strokovnjakov obsodil za zločin iz leta 1994, saj preprodajalcema ni storil nič hudega, razen tega, da je imel pri poskusu zaplembe lastnega premoženja pri sebi pištolo.

Simpson je danes star 70 let. Na zaslišanju pred odborom ne bo nihče pričal proti njemu. Eden od preprodajalcev je že umrl, drugi pa pravi, da mu je vse oprostil. Ameriške televizije bodo dogodek kakopak prenašale v živo, odbro pa je že najavil, da bo odločitev o morebitnem pogojnem izpustu, ki pride sicer na vrsto šele oktobra, sprejel nemudoma.

