Poletno druženje v stari Ljubljani

Festival Dobimo se pred Škucem, ki bo potekal od 21. do 30. julija, bo ponudil 45 različnih dogodkov za vse generacije

Širom

© Nada Žgank

Za vse, ki poletje preživljate v Ljubljani, se na Starem trgu pred Galerijo Škuc tudi letos obeta niz brezplačnih kulturnih dogodkov različnih umetniških zvrsti. Od 21. do 30. julija bo tako že sedemnajsto leto potekal festival Dobimo se pred Škucem, katerega namen je, da bi s kvalitetnimi kulturno-umetniškimi dogodki dopolnili in popestrili poletno dogajanje v starem mestnem jedru Ljubljane. Organizator Društvo ŠKUC zato vsako leto k sodelovanju povabi nekatere že priznane, a večinoma še neuveljavljene ustvarjalce, ki v okviru festivala dobijo priložnost za predstavitev in promocijo. Društvo ŠKUC letos praznuje 45. letnico delovanja, zato festivalski program obsega 45 različnih brezplačnih dogodkov: koncerte, literarne dogodke, gledališke predstave, filmske projekcije, razstave, ustvarjalne delavnice in Škucevo tržnico.

V letošnji program so organizatorji poleg že ustaljenih festivalskih sklopov, kot so Muzika na Starem trgu, Teater v galeriji, Ustvarjalno2 in Poletne ustvarjalnice, vključili tudi dva dokumentarna filma, in sicer Film pred oltarjem (r. Metod Pevec) ter Enfant Terrible-portret Boštjana Hladnika (r. Damjan Kozole).

V sklopu Muzika na starem trgu se bodo predstavili: Nadežda Tokareva in Evgeny Sinayskiy, Orkestrada, balans, Brencl banda, Baby Blue Gun, ZA SRCE MOje (Zvonka T Simčič, Katarina Kovač, Valentina Praprotnik, Mateja Mavri, Nataša Smrdelj, Zvonka Krebelj), Širom, JazzOud Quartet, Vito Marenče Vito, Angel Lopez, Fran Vilchez in Andrej Tomazin in Aritmija feat. Sabiha Khan & Vinayak Netke. Z glasbo bo povezan tudi cikel Teater v galeriji, ki bo vključeval kabaret in ples, kot tudi dva dogodka Kabareta Tiffany. Za otroke pa so pripravili koncert Orkester izvirnih inštrumentov in ustvarjalno delavnico Izvirci.

V sklopu Teater v galeriji bosta na ogled dve predstavi za odrasle Pred vami stojim gola (kabaretni večer šansonov in muzikalov v izvedbi Lare Jankovič) in ŠvarcTanc (plesna flamenko predstava), ter devet predstav za otroke Skoraj najboljši Cirkus (cirkuška predstava Teatra Cizamo), Halo, Rdeča kapica? (predstava Gledališča Unikat), Totem (lutkovna predstava Teatra Papelito), Hvaležni medved (glasbeno-lutkovna predstava), Pošastozavri in jabolko spora (lutkovna predstava Gledališča Bičikleta), Pavliha (predstava Lutkovnega gledališča Uš), Izgubljeni glasek (gledališko-plesna predstava), Krtek Zlatko (predstava Lutkovnega gledališča Fru fru) in Knedl (kulinarična predstava in delavnica za otroke pod vodstvom Danila Ivanuše).

Tudi letos bodo potekale ustvarjalne delavnice, namenjene vsem generacijam. Ob Plečnikovem letu so v festival vključili tematske delavnice, ki se navezujejo na delo tega velikega arhitekta: Sitotisk express: Prosto po Plečniku, Fotogram, #plecnikustvarja in Ročno pletenje ter še sedem enodnevnih ustvarjalnic.

Študenti Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil na NTF bodo pripravili modno revijo in prodajno razstavo Ročne tehnologije. na kateri bodo predstavili svoja dela, ki temeljijo na osebnih zgodbah in uporabi že skoraj pozabljenih tradicionalnih ročnih spretnostih ter inovativnih manipulacijah tekstila. Pri tem gre za vzpostavljanje sinergije ročnega dela in novih tehnologij, tradicije in inovacije, preteklosti in vizij prihodnosti.

Jasna Klančišar pa bo na fotografski razstavi 30" predstavila portret transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb. Proces tridesetsekundnega portretiranja, pri katerem iz teme z močnim osvetljevanjem izstopajo silhuete, obrazi in telesa, ustvarja (nov) prostor za transspolne in cisspolno nenormativne osebe. Dvojna, trojna, ostra ali neostra podoba v mehki svetlobi jasno izpostavi za portretiranca pomembne dele telesa. Sedemnajst portretov želi transspolne in cisspolno nenormativne osebe narediti vidne in prikazati njihovo lepoto. Vendar pa kljub obdelavi fotografij ne dobimo občutka olepševanja, nasprotno – osebe so zelo realne. Niti tiste v senci ničesar ne skrivajo, le izpostavijo zase pomembnejše dele. Portrete spremljajo fotografije predmetov, oseb in detajlov teles, ki predstavljajo močno vez s portretiranci in imajo velik vpliv na njihov spol.