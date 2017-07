Moški so jo začeli, ženske jo utegnejo končati

Pri propadu drugega poskusa republikancev za odpravo Obamove zdravstvene reforme v ZDA so imele odločilno vlogo tri senatorke republikanske stranke

Shelley Moore Capito

© Gage Skidmore / Flickr

Republikanski stranki je v kongresu spodletel še en poskus odprave zdravstvene reforme, ki jo je uvedel prejšnji predsednik demokrat Barack Obama in je znana kot Obamacare in ji nasprotuje sedanji predsednik Donald Trump. Predlog, ki ga je pripravil vodja večine v ameriškem senatu republikanec Mitch McConnell, je propadel, ker so mu podporo odrekle tri ženske. Kot poroča New York Times, pri odločitvi za nasprotovanje McConnellovemu predlogu ni bil odločilen spol.

Senatorka Shelley Moore Capito je prva ženska, ki je bila izvoljena v senat v Zahodni Virginiji. Od leta 2014, ko je postala senatorka republikanske stranke, je pripravljena sodelovati z demokrati, zlasti pri pripravi ukrepov za rešitev problema z opioidi v Zahodni Virginiji, kjer največ ljudi v ZDA umre zaradi prevelikega odmerka mamil. Problem z opioidi je tudi razlog, da nasprotuje ukinitvi Obamacare. Ta reforma je omogočila zdravstveno zavarovanje revnejšim Američanom, nosečnicam, invalidom in drugim, ki si ne morejo privoščiti plačila premije zasebnim zdravstvenim zavarovalnicam. Po propadu McConnellovega predloga je Shelley Moore Capito sporočila, da ni prišla v Washington, da bi škodovala ljudem.

Lisa Murkowski več kot 14 let, kolikor je senatorka, sodi med sredinske republikance. Pri odločanju zavrača predloge svoje republikanske stranke, za katere presodi, da ne bodo koristili Aljaski, ki jo zastopa v senatu. To je tudi razlog za zavrnitev predloga zdravstvene reforme. Enako kot Zahodna Virginija je Aljaska Obamacare razširila, tako je vanj vključena četrtina njenih prebivalcev. Dokler bo Aljaska vztrajala pri razširitvi, Lisa Murkowski ne namerava glasovati za odpravo Obamacare. Njegova odprava brez jasnega načrta, kako naprej, bi po njenih besedah povzročila le večjo zmedo in negotovost.

Susan Collins iz zvezne države Maine je najbolj zmerna članica senata med republikanci. McConnellovega predloga ni hotela podpreti, ker bi vplival na »najbolj ranljive«. Republikance je pozvala, naj sodelujejo z demokrati pri pripravi popravkov Obamacare. Z odločitvijo, da McConnellovega predloga ni podprla, je republikance dejansko že prisilila, da je to edina možnost, ki jim je še ostala, ocenjuje New York Times.

Mitch McConnell je po poročanju STA v torek kljub temu sporočil, da bo senat prihodnji teden glasoval o nadaljevanju razprave o odpravi zdravstvene reforme nekdanjega predsednika Baracka Obame. Da bi bila republikanska zdravstvena reforma sprejeta, bi jo moralo podpreti 50 senatorjev.

McConnellovim predlogom so nasprotovali tako zmerni kot konservativni republikanci. Zmerni so menili, da bo onemogočil zavarovanje revnim in bolnim, konservativni pa, da bo država še vedno plačala preveč. Trump lahko Obamacare uniči sam z ukinitvijo proračunskih plačil zdravstvenim zavarovalnicam za zavarovanje ali zdravljenje tistih, ki si sami visokih premij ali zdravljenja ne morejo privoščiti.

Obamova reforma je med drugim zagotovila mladim do 26. leta, da ostanejo na zavarovalnih policah staršev. Zavarovalnicam prepoveduje diskriminacijo oziroma zaračunavanje več tistim s prirojenimi ali pridobljenimi okvarami ali boleznimi.

Obamova reforma je med drugim zagotovila mladim do 26. leta, da ostanejo na zavarovalnih policah staršev. Zavarovalnicam prepoveduje diskriminacijo oziroma zaračunavanje več tistim s prirojenimi ali pridobljenimi okvarami ali boleznimi. Tistim brez zadostnih sredstev za plačilo dragih premij zagotavlja subvencije ter omejuje višino stroškov za zdravljenje za zavarovanca. Najmanj priljubljen element Obamove zdravstvene reforme je zahteva, da se mora zavarovati vsak Američan. Tega še vedno niso storili vsi, vseeno pa je več kot 20 milijonov ljudi v ZDA s to reformo prišlo do zdravstvenega zavarovanja.