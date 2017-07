Romain Leick | foto: Profimedia

Peter Sloterdijk, filozof

Peter Sloterdijk o prvinah levičarstva, ki so pri njem samoumevne, o frivolnem univerzalizmu in konservativnem razmišljanju

Sloterdijk velja za enega najvplivnejših in hkrati izrazito spornih sodobnih mislecev. Z več kot 40 knjigami in številnimi sestavki že več kakor 30 let vedno znova posega v filozofske, politične, družbene, teološke in psihološke razprave, nazadnje na primer o posledicah begunske krize. Predaval je na državni visoki šoli za oblikovanje v rojstnem Karlsruheju, 26. junija pa je praznoval 70. rojstni dan. V začetku julija so mu v Centru za umetnost in medije v Karlsruheju posvetili mednarodni simpozij O zarjah, ki niso vstale, na katerem so razčlenili številne vidike njegove izjemne ustvarjalnosti.

Sloterdijkovo kulturno kritično esejistično delo izvira iz frankfurtske šole, vendar v zadnjem času predvsem aktualizira Heglovo, Nietzschejevo in Heideggerjevo tradicijo. Je tudi poznavalec Francije, zato se je redno oglašal k besedi v razpravah o Evropi, svaril pred razpadom in zahteval »novo formatiranje«. V razpravi o beguncih so mu očitali, da je zašel v desni, antimoderni diskurz, potem ko je izrazil glasne pomisleke v zvezi s tem, da Nemčijo »preplavljajo« nenadzorovani valovi beguncev. Njegov roman Das Schelling-Projekt (Schellingov projekt) so označili za antifeministični pamflet. Nazadnje je izdal filozofske študije duha časa Was geschah im 20. Jahrhundert (Kaj se je zgodilo v 20. stoletju) in Nach Gott (Po Bogu). Pogovor je potekal v njegovem počitniškem domovanju v Provansi.

Gospod Sloterdijk, s smrtjo Helmuta Kohla se je končalo strateško poglavje nemškega in evropskega povojnega obdobja. S kakšnimi zgodovinsko-filozofskimi občutki to navdaja kulturnega diagnostika, kot ste vi?