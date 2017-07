Neznosna fascinantnost alternative

Kako je komunistični voditelj Nikita Hruščov na turneji po Ameriki zasenčil republikanskega ameriškega predsednika in izvolil Johna F. Kennedyja

Nikita Hruščov med ogledom snemanja mjuzikla Can-can v hollywoodskem studiu 20th Century Fox s Frankom Sinatro in Shirley MacLaine v glavnih vlogah

© Profimedia

Zdaj, ko sta se Putin in Trump zbližala in ko nam neoliberalno avtokracijo prodajajo kot ureditev brez alternative, je čas, da se spomnimo, kako je bilo, ko je Ameriko obiskala alternativa, vsaj tedaj hujša od Severne Koreje. Petnajstega septembra 1959 je na slovito turnejo po Ameriki krenil sovjetski premier Nikita Hruščov, zgovorni, samozavestni, bahavi, eksplozivni, populistični, pompozni, uživaški ekshibicionist, ki je v nasprotju s Stalinom neskončno rad potoval. Ni čudno: 24. februarja 1956 je na XX. kongresu sovjetske partije v skrivnem referatu – resda zelo selektivno – obsodil stalinistične ekscese v »obdobju kulta osebnosti« (transkript je 5. junija objavil New York Times), s čimer je sprožil destalinizacijo Sovjetske zveze, obenem pa tudi ugotovil, da komunizem in kapitalizem sploh nista nezdružljiva. Bil je zrel za trip.