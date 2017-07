Tednik Demokracija v roke Madžarom

Madžarska medijska podjetja, tesno povezana z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in njegovo stranko Fidesz, povečujejo vpliv tudi v Sloveniji

V začetku letošnjega leta so madžarska medijska podjetja prevzela večinski lastniški delež v medijskem projektu Nova24TV, ki so ga v SDS pripravljali z denarjem članov in simpatizerjev. V teh dneh pa so odkupila še podjetje, ki izdaja tednik Demokracija, strankarsko glasilo SDS, poroča Siol. V podjetju Nova obzorja, ki se ukvarja tudi z založništvom in je lani praznovalo 20-letnico delovanja, je nekaj manj kot 52-odstotni delež pridobilo madžarsko podjetje Ripost.

Lastnik Riposta je Peter Schatz, eden od solastnikov madžarskega spletnega tabloida Ripost, ki velja za politični projekt Orbanove stranke Fidesz. Kot so za Siol pojasnili madžarski viri, uredniška politika Riposta temelji na povzemanju novic preostalih medijev iz Orbanovega kroga in objavi prispevkov, kritičnih do madžarske opozicije.

Med temami, ki jih skupaj s preostalimi podobno nazorskimi mediji obdeluje Ripost, so pogosto tudi "nevarnost" prihoda beguncev v Evropo, zgodbe iz madžarske polpretekle zgodovine, ko so ji vladali komunisti, madžarska opozicija ter "nevarnost" milijarderja Georgea Sorosa in njegovih fundacij za Madžarsko. S podobnimi temami se ukvarja tudi revija Demokracija. Eden od primerov, ki smo jih obelodanili tudi v Mladini, je bila manipulacija s fotografijami beguncev.

Schatz od marca kot edini tuj državljan sedi tudi v upravnem odboru NovaTV24.si. V to družbo je Schatzev Ripost vložil nekaj več kot četrt milijona evrov in v njej dobil 15-odstotni lastniški delež.

Kot je razkril spletni portal Siol, je družbi NovaTV24.si, lastnici televizije Nova24TV, uspelo dobiti finančno injekcijo v vrednosti 800 tisoč evrov. Glavnino tega zneska so v obliki dodatnega kapitala vplačala tri madžarska medijska podjetja, povezana z Orbanom. To se je zgodilo leto dni po Orbanovem obisku Slovenije, ko se je ob koncu državniškega obiska dlje časa zadržal tudi na pogovoru s prvakom stranke SDS Janezom Janšo.

Večinski delež v podjetju Nova obzorja je Schatz kupil od slovensko-avstralskega podjetnika Dušana S. Lajovica, vidnega podpornika SDS, znanega po aferi Udba.net. V lastništvo je Lajovic vstopil leta 2000, stranka SDS pa obvladuje 44 odstotkov lastništva podjetja, še poroča Siol.

Spletni portal dodaja, da ima v Avstraliji živeči Lajovic v Sloveniji v lasti ljubljansko podjetje Lajovic Tuba, ki se ukvarja z izdelavo embalaže iz aluminija in zaposluje več kot 100 ljudi. V zadnjem obdobju ohranja obseg letnih prihodkov nad šestimi milijoni evrov, vendar posluje z visoko izgubo.

Pogodba o prodaji je bila po Siolovih informacijah sklenjena v avstralskem Sydneyju. Koliko je Schatz plačal za delež, ni znano. Podjetje Nova obzorja se sicer že več let spopada z upadom prihodkov, v lanskem letu jih je ustvarilo 774 tisoč evrov in minimalni dobiček.

Kolikšna je naklada tednika Demokracija, iz uradnih virov ni razvidno. Po oceni Siola se zmanjšuje in trenutno znaša od štiri tisoč do pet tisoč izvodov.