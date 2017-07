ZDA napovedujejo nove sankcije proti Venezueli

Venezuelsko ministrstvo za zunanje zadeve v sporočilu za javnost pravi, da je vlada ZDA v mednarodnih odnosih navajena poniževati druge narode

Donald Trump, predsednik ZDA

© Gage Skidmore / Flickr

ZDA bodo proti Venezueli uvedle nove sankcije, če bo predsednik Nicolas Maduro 30. julija izvedel napovedano ustavodajno skupščino za spremembo ustave, je zagrozil predsednik ZDA Donald Trump. Madura je Trump označil kot slabega voditelja, ki sanja, da bi postal diktator. Po oceni Washingtona Maduro želi spremeniti ustavo zgolj zato, da bi se utrdil na oblasti.

Venezuelsko zunanje ministrstvo se je odzvalo s sporočilom za javnost, s katerim je zavrnilo »nenavadno izjavo Bele hiše«. Po besedah venezuelskega zunanjega ministrstva je očitno, da je vlada ZDA v mednarodnih odnosih navajena poniževati druge narode in je prepričana, da bo v odgovor kot po navadi prejela podrejenost. Vlada ZDA brez sramu podpira nasilne in ekstremistične dele venezuelske politike, ki so za strmoglavljenje ljudske in demokratične vlade pripravljeni uporabiti terorizem.

Moralni propad venezuelske opozicije je spodbudil predsednika Trumpa, da se je odločil za javno agresijo proti eni od držav v Latinski Ameriki, piše v sporočilu venezuelskega zunanjega ministrstva. Nadalje navajajo, da je prosojna tančica demokracije venezuelske opozicije padla in razkrila brutalno željo vlade ZDA po posredovanju. Venezuelsko zunanje ministrstvo ZDA obtožuje, da so za nasiljem, pod katerim venezuelski narod trpi že štiri mesece. Ljudi v Latinski Ameriki in na območju Karibov, pa vse svobodne ljudi na svetu ministrstvo opozarja, da je treba razumeti obseg in brutalnost ravnanja ZDA, ki je izraženo v »tej imperialistični izjavi«, in jih poziva, naj branijo suverenost, samoodločbo, neodvisnost in osnovna načela mednarodnega prava.

Oblast v Venezueli določa ustava in o njej imajo pravico odločati Venezuelci. Nacionalno ustavodajno skupščino bodo z neposrednim, splošnim in tajnim glasovanjem, ki ga bo v skladu z zakonodajo nadziral državni volilni svet, izvolili Venezuelci. To je akt politične suverenosti države. Tega nihče ne more preprečiti.

Venezuelski narod je danes svoboden in bo soglasno odgovoril na grožnje ksenofobnega in rasističnega imperija. S protiimperialistično mislijo osvoboditelja Simona Bolivarja »zdi se, da ZDA v imenu svobode po Ameriki naklepno povzročajo bedo,« venezuelsko zunanje ministrstvo zaključuje svoje sporočilo.

Guardian poroča, da venezuelska opozicija in organizacije za varstvo človekovih pravic opozarjajo, da je namen spremembe ustave poskus obiti parlament, v katerem ima od leta 2016 večino opozicija, ter okrepiti oblast socialistične stranke Nicolasa Madura.

ZDA so največja trgovinska partnerica Venezuele, ZDA pa so tretji največji kupec venezuelske nafte. K preklicu glasovanja o spremembi ustave so venezuelsko vlado pozvale tudi Kolumbija, Francija, Španija in EU.

Venezuelska opozicija je 16. Julija izvedla referendum, na katerem so državljani odločali o Madurovem predlogu za sklic ustavodajne skupščine. Na tem referendumu je 7,2 milijona volivcev glasovalo proti temu načrtu. Venezuela, v kateri živi več kot 31 milijonov prebivalcev, je poslala »jasno sporočilo narodni izvršni oblasti in svetu,« je po poročanju STA ocenila predsednica osrednje venezuelske univerze Cecilia Carcia Arocha. Dodala je, da se je referenduma v Venezueli udeležilo 6,492.381 volivcev, v tujini pa 693.789.

Opozicija je v četrtek pripravila splošno 24-urno stavko proti Maduru, za katero avstrijski der Standard poročal, da je le delno uspela. Bila je bistveno bolj uspešna kot lanska, a vendarle je precej manjkalo, da bi lahko govorili o splošni stavki. Pozivu opozicije se niso odzvali predvsem prebivalci podeželja, zlasti v revnejših predelih države, ki so še vedno trdnjava Madurove leve vlade, so trgovine in druge institucije bile med stavko odprte.

Poleg 2,8 milijona javnih uslužbencev je tudi državna naftna družba PDVSA, ki ustvari 95 odstotkov venezuelskih prihodkov, napovedala, da se protestu ne bo udeležila. Enako odločitev je sprejela zbornica upravljavcev trgovskih centrov. V veliko četrtih so kljub temu bile v četrtek med stavko trgovine zaprte.

Opozicija MUD, ki je zveza liberalnih, konservativnih in socialnodemokratskih strank, zaradi nasilja med zadnjimi protesti zahteva odstop Nicolasa Madura. V protestih, ki trajajo že več mesecev, je umrlo že več kot 100 ljudi, med njimi so tako podporniki oblasti kot opozicije.