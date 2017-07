Obsojena na materinstvo

Sodišče v Indiji desetletni deklici ni odobrilo splava

Swarna in njen sin, Indija.

© Flickr, Pippa Ranger

O usodi noseče desetletnice odloča okrožno sodišče v Chandigarhu na severu Indije, piše Independent. Deklico je po poročanju staršev spolno zlorabil stric, v šestem mesecu pa je stopnja nosečnosti previsoka, da bi pod indijskimi zakoni lahko opravljala splav. Sodišče je v torek odredilo, da mora otroka donositi.

Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) vsako leto umre 1,2 milijona najstnikov. Med temi so nosečniški zapleti, kot so krvavitve, sepse, oviran porod in nenadzorovan splav vodilni vzrok smrti pri dekletih med petnajstim in devetnajstim letom.

Za žensko naj bi bila sicer nosečnost mogoča takoj, ko prične z ovulacijo, a kljub temu je pri desetem letu starosti to redkost. Umesh Jindal, ginekologinja Ameriškega združenja za reproduktivno medicino, je dejala, da se še ni srečala s tako mladim dekletom. Najmlajša, pravi, je bila stara trinajst. »Če je možno izdati zakonsko dovoljenje in ga tretirati kot poseben primer, je nosečnost bolje prekiniti,« besede Jindal povzema Independent.

Indijsko sodišče je sodbo sprejelo na podlagi mnenj številnih zdravnikov iz bolnišnice, kjer je bila deklica pregledana, je sporočil bolnišnični zdravniški nadzornik in pojasnil, da »bi bila v primeru abortusa možnost življenjske ogroženosti višja.«

Indija sicer omogoča legalen splav do dvajsetega tedna nosečnosti, a dopušča obravnavo izrednih primerov tudi nad to mejo. Izjema se lahko naredi, če plod ni sposoben preživetja ali pa je v nevarnosti življenje matere.

Tovrstne obravnave deklica iz Chandigarha očitno ni bila deležna, navkljub še ne popolnoma razvitim medeničnim kostem – o tem, kakšne psihološke posledice pusti rojstvo po posilstvu, sploh v tako zgodnji mladosti, pa debata, kot zgleda, sploh ni tekla. To je komentiral Puneet Bedi, ginekolog v Delhiju, z besedami, da bi rojstvo pri tako mladih letih povzročilo več škode kot pa obstaja tveganj pri splavu.

Med 1,2 milijona prej omenjenih letnih smrti najstnikov je samopoškodovanje drugi vodilni vzrok smrti pri starejših mladostnicah. Mladi, katerih mentalno zdravje je po navedbah WHO bolj ogroženo, so pogosteje žrtve pritiskov, pri tem pa sta najstniška nosečnost in psihično zdravje zelo povezana.

Vsako leto približno milijon deklet rodi še pred dopolnjenim petnajstim letom starosti in vsako leto je okoli tri milijone deklet izpostavljenih nevarni proceduri nenadzorovanega abortusa. Je splav v nezaščitenem okolju res edina opcija za žensko, ki je država ne zmore zaščititi?

Indijski zakoni o splavu spadajo v Zakon o zdravniškem prenehanju nosečnosti, ki ga je indijski parlament sprejel leta 1971 z namenom, da zmanjša pojav nezakonitega abortusa in posledično materinske smrtnosti. Skoraj pol stoletja star zakon omogoča abortus pred dvanajstim tednom nosečnosti zgolj na podlagi mnenja enega zdravnika - a pojavljajo se težave z iskanjem registriranih zdravnikov, ki bi splavu želeli prisostvovati.

Kljub legalizaciji splava pa Indija po poročilu Populacijskega sklada Združenih narodov (UNFPA) med pet držav z najvišjo nosečnostjo deklet v adolescenci. V letu 2015 smo lahko spremljali primer štirinajstletnega dekleta, ki ji je sodišče v Indiji odobrilo splav v 25. tednu nosečnosti. A situacija deklice iz Chandigarha je na tapeti v času, ko se indijska vlada spopada z naraščajočim nasiljem na ženskami. Število prijavljenih posilstev je v zadnjem desetletju zraslo do kritične stopnje, treba pa je upoštevati tudi vse neprijavljene primere.

Po množičnem posilstvu v Novem Delhiju v 2012 se je vlada odzvala s poostritvijo zakona o posilstvu in pospešitvijo pregona primerov. A obsodbe so redke, ženske pa se srečujejo z obtoževanjem, strahom pred maščevanjem in drugimi ovirami, ki jim branijo prijavo spolnega napada organom. Indija ima med drugim tudi največje število zlorabljenih otrok na svetu – v letu 2015 je bilo spolno napadenih več kot 10.000 otrok, povzema Independent. V večini primerov zločin zagrešijo sorodniki ali družinski prijatelji.

Sodišče je sodbo o deklici iz Chandigarha utemeljilo z besedami, da je dekle premlado, nosečnost pa je preveč napredovala, da bi lahko odobrili abortus. Preveč fokusirani na fetus in premalo na telo deklice, ki ga nosi, so tako hitro spregledali, da gre pri primeru za otroka. Otroka, s katerega travmo se ne bodo spopadli, ampak jo podaljšali. Ob tem pa je ponovno jasno, da v kombinaciji slabo urejene zakonodaje in boja »za nerojene otroke« najbolj nastradajo ravno – otroci.