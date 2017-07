Druga edicija filmskega festivala v Kranjski Gori

Na ogled bo 54 igranih in dokumentarnih filmov ter bogat spremljevalni program

Jaz, Daniel Blake

Med 27. julijem in 5. avgustom bo potekal 2. Mednarodni film fest Kranjska Gora, ki je nastal iz želje po oživitvi filmske tradicije kraja, ki sega v leto 1951, ko so tukaj posneli prvi film Kekec. Letošnji festival obsega 54 igranih in dokumentarnih filmov iz 19 držav, med katerimi je veliko svetovnih filmskih uspešnic, nagrajenih na največjih filmskih festivalih: Jaz, Daniel Blake, Toni Erdmann, Trgovski potnik in Paterson. Predvajani bodo tudi številni odmevni dokumentarni filmi, med drugim Moj narobe svet, Nisem tvoj zamorec in Jutri. Festival so organizatorji dodatno obogatili s spremljevalnim programom, ki vključuje tudi delavnice priznanih filmskih ustvarjalcev, pogovore z avtorji in okrogle mize, razstave, ter pester glasbeni program.

Za uvod v festival bodo v ljubljanskem Pritličju 26. julija, ob 20.00 pripravili Festivalsko predjed, kjer bodo predvajali film "iz zakulisja", ki govori o nastajanju gorniškega filma Osem krogov in pol, ki je kot magistrski projekt Gregorja Kresala nastal na filmski akademiji slovitega holywoodskega režiserja Davida Lyncha.

Festival je sestavljen iz različnih tematskih sklopov. Eden od ciljev festivala je širitev filmske kulture med najmlajšimi in mladimi, zato bodo prvi trije dnevi od 27. do 29. julija namenjeni otroškemu in mladinskemu programu, v okviru katerega bodo med drugim predvajali filme Deklica in lisica (r. Luc Jacquet), Pojdi z mano (r. Igor Šterk), Prodajalec igrač (r. Juriy Vasilev) ter Stoletje sanj (dokumentarec o najstarejšem slovenskem inovatorju Petru Florjančiču). Nadaljevali bodo s programom Domačica (30. julija), ki v ospredje postavlja nove filme domače produkcije. Novost letošnjega festivala je poseben sklop Pri sosedih je trava bolj zelena (31. julija), kjer bodo med drugim predstavili dela avstrijskih filmskih kolegov iz Beljaka ter glasbene dokumentarce o skupinah Buldožer, Mladi levi in Beatles.

jMrYcIJ8K7Y

Veliko pozornost organizatorji namenjajo dokumentarnemu, natančneje aktivističnemu žanru, ki bo predstavljen v sklopu družbeno angažiranega filma 1. in 2. avgusta. Namen je udeležencem festivala predstaviti filme, ki podirajo sistemske zidove in širijo razglede. Filme, ki, tako rekoč, odpirajo oči. Eni izmed njih spremljajo in prikazujejo primere družbenih uporov z različnih konecv sveta, drugi že prestopajo v samo polje aktivizma. S filmi in javnimi pogovori bodo iskali tudi odgovor na vprašanje, kaj je pravzaprav družbeno angažirani film? Oziroma kako je lahko tudi sam film del aktivistične prakse in boja?

Osrednji del festivala predstavlja tekmovalni program, ki bo potekal od 3. do 5. avgusta, sestavljajo pa ga slovenske in mednarodne filmske uspešnice. Strokovna žirija bo na slovesnem zaključku festivala 5. avgusta podelila nagrade najboljšim igranim in dokumentarnim filmom. Člani letošnje žirije so makedonska igralka Labina Mitevska, češka režiserka, scenaristka in producentka Lenka Kny, režiser Damjan Kozole, alžirski režiser in pisatelj Karim Traidia ter madžarska igralka in producentka Agnes Csere.

V okviru festivala bodo potekale tudi delavnice pod vodstvom priznanih filmskih ustvarjalcev. Carl Proctor, eden od trenutno najuspešnejših vodij izbora igralske zasedbe v Londonu, bo vodil tridnevno delavnico castinga. Jeremy Workman, večkrat nagrajeni producent in montažer dokumentarnih filmov, bo vodil delavnico dokumentarnega filma. Zoran Kovačević, profesionalni fotograf z desetletnimi izkušnjami in lastnik agencije, bo vodil fotografsko delavnico, delavnico igre pred kamero in režije pa bo prevzel Nenad Dizdarević, režiser, scenarist, producent, profesor filma in soustanovitelj Filmske Akademije v Sarajevu.

Več o festivalu dostopno na tej povezavi