Ena od najvišjih odpravnin v zgodovini naših sosedov

Prvi mož Telecoma Italia odhaja z eno od najbolj radodarnih odpravnin v italijanski zgodovini. Za pičlih 16 mesecev na položaju bo prejel kar 25 milijonov evrov.

Flavio Cattaneo bo bogatejši za 25 milijonov evrov ... in to zgolj zato, ker niti dve leti ni opravljal funkcije prvega moža italijanskega telekoma

© WikiCommons / Telecom Italia

Po le 16 mesecih na čelu italijanske telekomunikacijske skupine Telecom Italia s položaja izvršnega direktorja odhaja Flavio Cattaneo. Tako kot njegov predhodnik Marco Patuano se ni najbolje ujel z največjim delničarjem, francoskim koncernom Vivendi. Cattaneo odhaja z najbolj radodarno odpravnino v zgodovini Italije, to je s 25 milijoni evrov. In to za manj kot leto in pol dela. Številni v državi pa se borijo s plačevanjem vsakomesečnih položnic. Razlike med superbogatimi in revnimi se tako še bolj povečujejo, ne zgolj za zaprtimi vrati, temveč tudi v medijih oziroma v javnosti - vsem na očeh.

Cattaneo bo tako, potem ko bo konec tedna uradno sestopil s funkcije, prejel 22,9 milijona evrov na podlagi pogodbe (vključujoč posebno premijo). Še 2,1 milijona evrov pa bo dobil v zameno za zavezo, da ne bo pristopil h kateremu od tekmecev italijanske telekomunikacijske skupine.

Omenjenih 25 milijonov evrov sicer nominalno ni najvišja odpravnina v zgodovini zahodne slovenske sosede. Prvi mož Fiata Cesare Romiti je tako leta 1998 po 24 letih vodenja avtomobilskega velikana prejel preračunano 103,5 milijona evrov, prvi mož Unicredita Alessandro Profumo pa leta 2010 po štirih letih na čelu bančne skupine 40,4 milijona evrov.

Je pa Cattaneova popotnica nazaj na trg dela najbolj radodarna za tako kratek čas na funkciji.

Catteneo se sicer tako kot njegov predhodnik Patuano, ki je odstopil 2016, ni najbolje razumel s francoskim Vivendijem, ki ima v lasti skoraj 24 odstotkov delnic Telecoma Italia. Analitiki zdaj pričakujejo, da bo Vivendi, ki je prevzel vajeti v upravnem odboru, na čelo Telecoma Italia postavil trenutnega vodilnega menedžerja francoskega medijskega konglomerata Amosha Genisha.