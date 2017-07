Janez Janša spet žali novinarke

Uredništvo Dnevnika se je odzvalo na neprimerne in žaljive komentarje, ki so leteli na njihovo novinarko

Janez Janša na Twitterju ne more brez žaljenja novinark. Morda bo na sodišču tudi zaradi tega tvita izgubil še kakšno tožbo.

© Twitter

Dnevnikovo poročanje o tem, ali se za nekdanjega ustavnega sodnika in sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice Boštjana M. Zupančiča spodobi, da državne uradnike, med katerimi je zaenkrat tudi sam, na svojem Facebook profilu označuje za debile in šalabajzerje, je očitno precej vznemirilo nekatere akterje.

Boštjan M. Zupančič je takoj po klicu Dnevnikove novinarke Mete Roglič na Facebooku zapisal: »... Pravkar me je klicala Meta Roglič z Dnevnika. Gospa noče razumeti, da je pravica dihati neonesnažen zrak pač prva človekova pravica. Sprašuje, ali nisem državni uradnik in kot tak zavezan o celi stvari solidarno z državno upravo, molčati. Sprašuje, ali odhajam z Ministrstva za pravosodje, ker je nekaj takega »slišala«. ITD. Moram reči, da sem zgrožen, da naše novinarje zanima moja osebna reakcija, da jo imajo za pretirano itd. Kajti vse to je ništrc v primerjavi z škodo na zdravju ljudi, upravni in pravni sistem pa se ne zgane...! No, ko bo objavila, pa me obvestite...«

Kmalu zatem je Zupančičeve navedbe na Twitterju Janez Janša, ki je že obsojen, ker je novinarki nacionalne televizije označil za odsluženi prostitutki, pisanje Mete Roglič pospremil z besedami: »Takoj so angažirali družbenopolitično medijsko morilko z @Dnevnik_si"... Oglasili so se tudi nekateri drugi.

"Ali je zato treba zmerjati ostale ljudi in ali je tak besednjak primeren za nekdanjega sodnika, je gotovo stvar polemike, in mnenja so glede tega deljena, kar ravno tako izhaja iz članka, ki ga je novinarka objavila. Zato zavračamo očitke na račun njenega dela, svoje delo je Meta Roglič opravila profesionalno in korektno, saj je informacije pred objavo preverila, nenazadnje tudi pri samem Boštjanu M. Zupančiču." (uredništvo Dnevnika)

"Na Dnevniku razumemo, da je pravica dihati neonesnažen zrak prva človekova pravica, kar dokazujemo s številnimi članki, ki obravnavajo to tematiko. Prav tako ne zagovarjamo stališča, da bi moral Boštjan M. Zupančič o celi zadevi solidarno molčati, ker je zaenkrat še državni uradnik na pravosodnem ministrstvu. Tega mu Meta Roglič tudi ni rekla, temveč ga je samo vprašala, zakaj o zadevi ni spregovoril na bolj dostojen način, ne da bi državne uradnike zmerjal z debili in šalabajzerji. To tudi izhaja iz njenega članka, na to pa je Boštjan M. Zupančič odgovoril, da je tako ostre besede uporabil zato, ker je želel, da se ga sliši. Ali je zato treba zmerjati ostale ljudi in ali je tak besednjak primeren za nekdanjega sodnika, je gotovo stvar polemike, in mnenja so glede tega deljena, kar ravno tako izhaja iz članka, ki ga je novinarka objavila. Zato zavračamo očitke na račun njenega dela, svoje delo je Meta Roglič opravila profesionalno in korektno, saj je informacije pred objavo preverila, nenazadnje tudi pri samem Boštjanu M. Zupančiču, ki ji je med drugim sam potrdil, da najbrž odhaja iz pravosodnega ministrstva," so zapisali v uredništvu Dnevnika.

Odzivu uredništva Dnevnika se pridružuje tudi izvršilni odbor Aktiva novinarjev Dnevnika. »Ostro protestiramo proti diskreditaciji novinarske kolegice Mete Roglič, ki svoj posel opravlja predano in profesionalno, in obsojamo skrajno nizko raven komuniciranja, ki sta si jo privoščila nekdanji sodnik evropskega sodišča za človekove pravice Boštjan M. Zupančič in predsednik stranke SDS Janez Janša.«