Na Bledu bodo odmevale glasbe sveta

27. Festival Okarina bo odprla južnokorejska zasedba Duo Bud

Orchestra Baobab

Od 27. julija do 6. avgusta bodo na Bledu ponovno odmevale glasbe sveta in sicer na Festivalu Okarina, ki bo v svoji 27. izdaji ponudil enajst koncertov, med katerimi izpostavljamo nastope ikon afriške glasbe Orchestra Baobab, večkratne grammyjevke in osrednje gostje lanskega ljubljanskega jazz festivala Hiromi, prve dame bosanskega sevdaha Amire Medjunanin in Omarja Sose, ki bo na festivalu nastopil s Seckoujem Keito.

Festival bo 27. julija na Blejskem gradu odprla južnokorejska sodobna etno zasedba Duo Bud pod vodstvom So-ra Kim, ki sicer igra korejski boben janggu, vsako leto pa sodeluje z različnimi glasbeniki; letos je to Ji-hye Lim na korejskih citrah gayageum. Tudi naslednji koncert 28. julija bo potekal na gradu, kjer bo obiskovalce v ritme flamenka zapeljala vrhunska španska pevka Amparo Velasco aka La Negra, ki bo predstavila svoj najnovejši album Colores.

V Festivalni dvorani bo 29. julija koncert Amire Medunjanin, ki ji pravijo tudi bosanska Billie Holiday. Prva dama bosanskega sevdaha se je iz navdušenja nad ustnim izročilom Bosne in Hercegovine posvetila oblikovanju edinstvenega glasu, s katerim želi do popolnosti raziskati izrazno moč sevdalink. To ji je uspelo na zadnjem albumu Damar. Dogajanje se bo naslednji dan preselilo na blejsko Promenado, kjer se bo predstavil Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora, ki ima več kot 140-letno tradicijo in šteje kar 60 članov, med katerimi prevladujejo mladi glasbeniki.

AP7M9KC9220

V ponedeljek bo v Festivalni dvorani nastopila japonska pianistka Hiromi s kolumbijskim harfistom Edmarjem Castañedo. Za Hiromi, ki je bila lani osrednja zvezda ljubljanskega jazz festivala, pravijo, da je za klavirjem to, kar je bil Hendrix na kitari. Prvega avgusta bo Promenado zatresla japonska skupina Gocoo, v kateri se 16 glasbenikov izživlja na več kot 40 tradicionalnih japonskih bobnih taikos. Dan kasneje pa bodo obiskovalci v Festivalni dvorani lahko prisluhnili velikanu etno glasbe pianistu in skladatelju Omarju Sosi, ki bo tokrat moči združil s senegalskim virtuozom na kori in pevcem Seckoujem Keito, pridružil pa se jima bo še tolkalec Gustavo Ovalles.

vZ0NsNLS3g4

Naslednji dan (3. avgusta) bodo Bled obiskali senegalski Orchestra Baobab, ikone afriške glasbe, ki bodo predstavili že svoj dvajseti album Made in Dakar. Po svojem nastanku leta 1970 so začeli združevati afro-kubanske ritme ter portugalske melodije s kongovsko rumbo, highlifom in paleto lokalnih slogov. Tudi 4. avgust bo zaznamovala afriška glasba, ko bo nastopil Vieux Farka Touré, malijski kitarski virtuoz, sin večkratnega dobitnika nagrade grammy Alija Farke Toureja. Po tem ko je na svojem prvem albumu sledil očetovi glasbeni tradiciji, je pozneje predstavil lasten zvok – sicer ostaja zvest koreninam očetove glasbe, a dodaja tudi elemente rocka, latino glasbe in druge afriške vplive. Aprila 2017 je izšel njegov najnovejši album Samba, ki je posnet v živo pred maloštevilnim občinstvom.

ugJfnc_Jq6w

Predzadnji dan festivala bo potekal v ritmih flamenka in Juana Carmone & Ptita Moha, festival pa bodo 6. avgusta zaključili Kefaya, mednarodni glasbeni kolektiv, ki sta ga osnovala v Veliki Britaniji živeča glasbenika in producenta Giuliano Modarelli in Al MacSween. Njihov debitantski album Radio International, ki je nastal na turnejah, med katerimi so sodelovali z glasbeniki iz Indije, Palestine, Španije, Italije in Velike Britanije, je izšel lani in skozi glasbo prinaša zgodbe o migracijah in zvoke upora …

Festival Okarina, ki ga pripravlja Leo Ličof, je v več kot petindvajsetih letih na Bled pripeljal že več kot 250 vrhunskih glasbenih zasedb z vseh celin. Za koncerte v Festivalni dvorani letos organizatorji prvič uvajajo vstopnino (10 evrov), za koncerte na Blejskem gradu se plača le vstopnina na grad, ostali koncerti pa bodo brezplačni.